誓為地方打拼！「屏東縣長」社群熱議人選一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「屏東縣長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大屏東縣長人選網路聲量排行。

九合一選舉即將來臨，現任「屏東縣長」潘孟安執政八年即將期滿卸任，使得屏東縣再度成為各黨派必爭之地。目前各黨派皆已陸續敲定參選人，究竟誰能在年底選舉勝出，並帶領屏東縣開啟嶄新四年，也成為外界目前高度關注的議題。

「周春米」目標屏東首位女縣長 「蘇清泉」睽違四年拚綠地變藍天

屏東縣長TOP4社群熱議人選。 Social Lab社群實驗室/製圖

綜觀屏東縣長社群熱議人選，目前由現任民進黨籍不分區立委「周春米」聲量居冠。今年四月，周春米於黨內初選力拼莊瑞雄、鍾佳濱等強敵，並獲得現任縣長潘孟安發聲支持，最終成功出線，目標成為「屏東首位女縣長」，在地網友對此表示支持「恭喜屏東未來的女縣長」、「小米是屏東之光，讚啦！」然而，也有網友對周春米的政黨立場提出質疑，表示「周春米不是藍底的嗎」、「周就藍綠通吃」等。

國民黨籍前立委「蘇清泉」此次二度代表黨內參選縣長，雖然四年前曾落敗於現任縣長潘孟安，但得票數卻成功創下國民黨在屏東縣的最高紀錄，頗受在地鄉親支持。力求「綠地變藍天」的蘇清泉曾表示「假如本次選舉成績不如預期，將是生涯最終戰」，也引發網友評論「蘇清泉實力其實不弱」、「蘇清泉在地方實力應該很雄厚吧」等。

除了兩大黨以外，近日時代力量也招開記者會，推派屏東黨部主委「詹智鈞」參選縣長。詹智鈞曾任屏基工會理事長，現為東港輔英醫院腦神經內科主治醫師，關注地方醫護權益。有網友即發言力挺「加油！終於有藍綠以外的人選了」，但也有人持負面看法，留言「時力根本扯後腿」等。

此外，民眾黨籍旅館、營建業者「潘政治」，先前也表態有意以無黨籍身份參選，被稱為「北漂ㄚ伯」的潘政治從小在屏東長大，期望能藉此次參選推廣理念，建構元宇宙世界與虛擬縣府團隊，讓屏東青年能夠有更好發展，前衛政見使網友留言如「那團隊薪水是發加密貨幣嗎」、「政見是人人有房住，但是在元宇宙裡」等。

隨著大選將近，各黨名單逐漸出爐，每位參選人未來的選戰部署也備受政壇熱議。屏東縣未來四年究竟會由誰當家，成為全台關注焦點。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》