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藍綠新竹市長人選出爐 地方人士：政見拚高下

中央社／ 新竹市22日電

民進黨與國民黨的新竹市長人選均在今天確定，分別是新竹市副市長沈慧虹與新竹市議員林耕仁；地方人士認為，兩人實力在伯仲之間，未來須靠政見拚高下。

國民黨下午召開中常會，通過提名林耕仁參選新竹市長，民進黨也在今天正式徵召沈慧虹接棒林智堅參選。

長期觀察新竹市選舉的銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰告訴中央社記者，林耕仁擔任6屆市議員，地方基層的實力不弱，而沈慧虹擁有新竹市長林智堅的施政高滿意度光環加持，加上擁有市府行政資源以及黨中央資源，認為兩名參選人實力在伯仲之間。

杜聖聰指出，回顧2020年總統大選，新竹市開出的票數是民進黨高於國民黨約近1/3，可見過去新竹市「藍大於綠」的結構已經翻轉，但新竹市約有2成選民是不喜歡藍綠的，而是參選人取向。

杜聖聰說，新竹市是個高學歷、高所得且平均年齡低的新興都市，對於參選人相當挑剔，能否提出好的城市願景、公共政策論述，會是未來拚高下的重點之一。

2022大選 新竹市長 新竹市選舉

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