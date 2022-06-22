全代會前完成九合一提名？民進黨秘書長：沒這樣設定
民進黨預定7月17日舉行全國黨代表大會，每逢選舉年，全代會都是造勢的絕佳時機，但今年縣市長選舉提名因疫情延宕。民進黨秘書長林錫耀今天表示，可能外界有點誤解，認為提名的人都要在全代會通過，但其實不是，這次全代會的主要任務是完成黨職人員的選舉。
林錫耀說，當然在全代會前有提名的候選人，一定會讓大家能夠登場，讓全國黨代表可以給候選人關心支持及加油。至於候選人是不是必須在全代會前完成提名，「我們並沒有這樣的設定」。
今天民進黨中執會提名新竹市長林智堅參選桃園市長、立委蔡適應參選基隆市長及新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。林錫耀說，今天提名三位之後，全國22個縣市，還有10個縣市還沒提名，「不見得每個縣市都會提名」，預期選對會在黨主席蔡英文的指示下，會加快腳步，會積極進行徵詢、協調相關作業，只要人選適當、只要時機成熟，就隨時透過選對會、中執會完成徵召提名，「目前可以說沒有一定要完成什麼樣的工作。」
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