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苗縣長選舉國民黨戰將未定 鍾東錦：沒放棄參選

中央社／ 苗栗縣22日電

國民黨下屆苗栗縣長參選人懸而未決，積極備戰的議長鍾東錦今天接受黨主席朱立倫約見，朱立倫告知黨中央仍以徵召立委徐志榮為第一優先，但鍾東錦也表達「沒有放棄參選」。

苗栗縣議長鍾東錦下午透過新聞稿指出，上午前往國民黨中央黨部，與黨主席朱立倫研商苗栗縣長參選人相關事宜，兩人會談約40分鐘，朱立倫表示黨中央仍屬意以徵召立委徐志榮為第一優先，希望他能以苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委角色，協助輔選。

鍾東錦表示，徐志榮6月初已在台北開記者會，表態拒絕接受徵召，許多地方黨員和他也多次詢問徐志榮的意向，徐志榮都堅決表示沒有參選意願。

鍾東錦表態參選已久，近期透過舉辦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」積極經營基層。他說，連日來許多鄉親要他「勇於承擔、挑起重擔」，他已向朱立倫表達，將接續舉辦18鄉鎮市中小型聽政說明會，更加勤跑基層，鞏固國民黨員向心力，為苗栗守住藍天。

鍾東錦告訴中央社記者，將持續走自己的路，他當面向朱立倫明確表達「沒有放棄參選」。至於最終若未獲黨中央青睞提名，是否會脫黨參選苗栗縣長？鍾東錦說，「希望盡量不要走到那一步」。

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