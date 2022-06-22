蔡壁如忙黨務不參選 廣納親民黨人才

【台灣醒報特派員劉東皋特稿】民眾黨立委蔡壁如不參選新北市長，只到處為參選者助選。民眾黨台中市黨部22日在台中舉辦候選人推薦會，請目前確定提名的9位候選人上台自我介紹，蔡壁如以民眾黨選戰小組召集人身分到場號召民眾支持。在接受媒體詢問時表示，個人不會參選。

蔡壁如已明確表示，她這次將以2022全台灣選務為主，不會投入新北市長選舉。在民眾黨主席柯文哲以台北市長政務為重時，她形同柯文哲分身，要在全台帶動民眾黨選務。

民眾黨廣納各黨人才

目前台中確定推出的9位候選人，有人是從民進黨轉投民眾黨，如大里區立德里長江和樹；也有過去披親民黨戰袍的北屯區邱于珊、此次改投民眾黨。除目前9位候選人，即將通過提名的還有台中平地原住民參選人洪志明，是前親民黨平地原住民議員洪金福的兒子。

民眾黨本具有自己的政黨性格，但在吸納人才方面，有不少親民黨人士改投民眾黨。除了台北市長參選人民眾黨將支持親民黨出身的副市長黃珊珊外，台中市有幾位參選人與合作對象，也都與親民黨有過淵源。

親民黨選後恐虛無化

除了邱于珊、洪金福（洪志明的父親），另外包括可能與民眾黨在議會合作的豐原區無黨籍市議員陳清龍，過去即曾以親民黨提名身分參選過立委。目前親民黨議員只有霧峰大里區的段緯宇，但已確定交棒給兒子段中仁，而段中仁則已加入國民黨，想爭取以國民黨身分參選。

也就是說，親民黨在段緯宇不參選後，兒子也不以親民黨身分參選，台中市議會將沒有任何親民黨席次。過去與親民黨有過淵源的地方政治人士，改以民眾黨身分參選、或以無黨籍身分保持合作。這次選舉過後，親民黨在台中恐要「虛無化」了。

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