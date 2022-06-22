三腳督「降落桃園」 張善政聲量飆衝 賴香伶搭林智堅順風車聲量升

image source:FB/張善政、林智堅、賴香伶

文/蔡岳霖

藍綠桃園市長人選公布之後，多家媒體、民調公司的民調陸續曝光！根據《蘋果新聞網》線上民調顯示，國民黨桃園市長參選人張善政支持度高達82.9%，遙遙領先民進黨桃園市長參選人林智堅的15.3%。對於這份民調數據，張善政保守回應「領先也不用太高興，民調落後也不用太著急，自己為桃園拚的心是不會變的。」隨著藍、綠、白三黨參選人陸續公布，張善政、林智堅、賴香伶三人在網路聲量為何？什麼樣的議題，最受網友熱議，透過《網路溫度計》深入剖析。

藍綠黨內徵召！張善政、林智堅宣布參選「空降日」聲量皆衝高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/17～2022/06/20）調查統計，國民黨桃園市長參選人張善政，近期網路聲量最高峰落在5月18日，共55,212筆，與前一日17號聲量幾近躺平的狀況相比，明顯看得出討論度飆竄。國民黨徵召張善政，不論對黨內、黨外而言，都算是一顆震撼彈，也讓張善政出征議題持續延燒多日，討論度居高不下。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/17～2022/06/20）觀察分析，民進黨桃園市長參選人林智堅，同樣也在桃園選戰議題中掀起一波討論，最高聲量出現在6月19日，達32,992筆。民進黨選對會強勢徵召林智堅選桃園，林智堅雖然確診在家隔離，仍開直播對外宣布「責任來了，勇於承擔」。

相較於國民黨張善政、民進黨林智堅話題不斷，擅長打空戰的民眾黨，這回在新竹市長選舉議題上，賴香伶似乎在聲量上尚未展現影響力。聲量最高峰落在6月19日，賴香伶批評林智堅「去年竹竹併喊的那麼大聲，量身訂做修法，現在轉戰桃園，也是民進黨為他量身打造的新位。」搭上林智堅話題，讓賴香伶當日網路聲量2,071筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

祭奇招！徵召張善政選桃園 燒起黨內桃園之亂 也燒出高民調

隨著藍軍祭出「奇兵牌」征戰桃園，民進黨也推出林智堅，藍綠皆在桃園市九合一大選掀起話題。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/18～2022/06/20），網友們談論張善政參選，最熱議話題之一為「修補黨內與地方人士關係」，佔40%；緊接著是國民黨中央力挺29%。

在張善政出線後，開始有民調陸續出爐，張善政表現不錯。國民黨黨主席朱立倫曾說過，桃園市長一定要在地人來選，雖然黨內對外表示，張善政曾在桃園渴望園區工作12年，但張善政非土生土長桃園人，因此在「空降疑慮」話題上，也有近7%的討論度。

除此之外，不少網友對於張善政的相關討論，還包括曾擔任韓國瑜競選總統搭檔、馬英九任總統時代被拔擢、戶籍遷龍潭等。另外，有人認為國民黨推出張善政的確是張好牌，打亂民進黨布局等等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



空降又落跑？林智堅居隔直播宣布選桃園 蔡英文、鄭文燦力挺

民進黨派出林智堅參戰，網路討論度也相當高。雖然林智堅近期才正式證實回應，但相關消息已傳聞多時。針對林智堅選桃園，從近一個月討論度來看，無論是徵召前或徵召後，不少網友都有論及民進黨「中央強力徵召力挺」話題，佔比42%，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及桃園市長鄭文燦等，選對會一致力挺，讓林智堅有決心離開40幾年的故鄉新竹，同時也感到抱歉。此時黨內出現雜音，確定出局的前立委鄭寶清，連續好幾天重話批評林智堅「空降又落跑」，落跑爭議的討論度17%、空降桃園疑慮14%。

另外，針對鄭文燦稱讚林智堅是好人選，「具贏面優勢」的討論佔9%；其他相關話題，像是桃園在地議員力挺，居隔期間直播表示出關後，預計遷戶籍、辭市長佔比聲量也不小。但同時有人討論到，過去林智堅的竹竹併言猶在耳，並重申已說不選大新竹，網路聲量6%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

市長路崎嶇！羅智強、邱奕勝再到呂玉玲 張善政拚團結

張善政、林智堅都有被說是「空降」桃園，因此「人」的關係格外受關注。網友們談論張善政參選桃園市長，聲量最大佔比為「修補黨內與地方人士關係」，其中被點名的幾位黨內人士，幾乎都是先前傳出有意參選的地方人士或民代。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/5/18～2022/06/20）分析，從國民黨宣布徵召張善政開始，他與台北市前議員羅智強的討論度相當高，累積下來超過34萬筆。羅智強從最初呼籲張善政不要成為「共犯」，後來臉書大喊「成全」，宣布退出桃園市長選舉，接著又和張善政一起進行腳活動，同框合體，並喊出「不要辜負我的成全」，再再牽動兩人，也掀起一波波熱議。

另外，張善政兩度拜會桃園市議會議長邱奕勝撲空，引發外界諸多揣測，最後兩人終於碰到面，也讓張善政在桃園選戰話題，再引討論。針對其他幾位有意參選的人選，包括呂玉玲、魯明哲、萬美玲，張善政同樣勤跑拜會，希望能充分溝通，展現團結。但呂玉玲和張善政似乎尚未碰面，而張善政遷戶籍至桃園龍潭，更喊出「時機成熟時邀她作客」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

林智堅「軟著陸」帶動沈慧虹聲量 鄭寶清吞不下反彈聲音大

相較張善政的「硬著陸」，林智堅則是「軟著陸」，黨中央「大力相挺」成林智堅的最大後盾，其中幾位「力挺大將」，更在這次林智堅轉戰桃園議題上具一席之地。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/15～2022/06/20），民進黨公布徵召林智堅，黨內、地方幾乎可說相當團結。由於林智堅牽動著桃園、新竹兩市選舉以及接班佈局，因此確定參選之後，誰和林智堅選舉議題討論度相關性最高？

談到林智堅未來要轉戰桃園，外界開始討論誰是最佳接班人，因此，「林智堅和沈慧虹」兩人名字同時被討論到的網路聲量，短短幾天超過萬筆，而沈慧虹的名字，也是近期最常出現在林智堅相關議題上的人名。

總統兼黨主席蔡英文則在林智堅選戰聲量上居第二。民進黨中央6月15日邀請有意選桃園市長的人選會談，立委鄭寶清當日即直接表示「桃園市長參選人就是林智堅」，此後連續多日重砲批評，鄭寶清的反彈聲音，讓他成為林智堅桃園選舉議題上討論度第三高的相關人士。未來林智堅能否成功戰桃園，黨內同志實為關鍵人物和角色。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月17日至2022年06月20日。