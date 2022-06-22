快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

三腳督「降落桃園」 張善政聲量飆衝 賴香伶搭林智堅順風車聲量升

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖為國民黨桃園市長參選人張善政（左三）前往桃園慈護宮參拜，立委萬美玲（左二）也現身陪同情形。聯合報記者朱冠諭／攝影
圖為國民黨桃園市長參選人張善政（左三）前往桃園慈護宮參拜，立委萬美玲（左二）也現身陪同情形。聯合報記者朱冠諭／攝影

image source:FB/張善政、林智堅、賴香伶

文/蔡岳霖

藍綠桃園市長人選公布之後，多家媒體、民調公司的民調陸續曝光！根據《蘋果新聞網》線上民調顯示，國民黨桃園市長參選人張善政支持度高達82.9%，遙遙領先民進黨桃園市長參選人林智堅的15.3%。對於這份民調數據，張善政保守回應「領先也不用太高興，民調落後也不用太著急，自己為桃園拚的心是不會變的。」隨著藍、綠、白三黨參選人陸續公布，張善政、林智堅、賴香伶三人在網路聲量為何？什麼樣的議題，最受網友熱議，透過《網路溫度計》深入剖析。

藍綠黨內徵召！張善政、林智堅宣布參選「空降日」聲量皆衝高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/17～2022/06/20）調查統計，國民黨桃園市長參選人張善政，近期網路聲量最高峰落在5月18日，共55,212筆，與前一日17號聲量幾近躺平的狀況相比，明顯看得出討論度飆竄。國民黨徵召張善政，不論對黨內、黨外而言，都算是一顆震撼彈，也讓張善政出征議題持續延燒多日，討論度居高不下。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/17～2022/06/20）觀察分析，民進黨桃園市長參選人林智堅，同樣也在桃園選戰議題中掀起一波討論，最高聲量出現在6月19日，達32,992筆。民進黨選對會強勢徵召林智堅選桃園，林智堅雖然確診在家隔離，仍開直播對外宣布「責任來了，勇於承擔」。

相較於國民黨張善政、民進黨林智堅話題不斷，擅長打空戰的民眾黨，這回在新竹市長選舉議題上，賴香伶似乎在聲量上尚未展現影響力。聲量最高峰落在6月19日，賴香伶批評林智堅「去年竹竹併喊的那麼大聲，量身訂做修法，現在轉戰桃園，也是民進黨為他量身打造的新位。」搭上林智堅話題，讓賴香伶當日網路聲量2,071筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

祭奇招！徵召張善政選桃園 燒起黨內桃園之亂 也燒出高民調

隨著藍軍祭出「奇兵牌」征戰桃園，民進黨也推出林智堅，藍綠皆在桃園市九合一大選掀起話題。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/18～2022/06/20），網友們談論張善政參選，最熱議話題之一為「修補黨內與地方人士關係」，佔40%；緊接著是國民黨中央力挺29%。

在張善政出線後，開始有民調陸續出爐，張善政表現不錯。國民黨黨主席朱立倫曾說過，桃園市長一定要在地人來選，雖然黨內對外表示，張善政曾在桃園渴望園區工作12年，但張善政非土生土長桃園人，因此在「空降疑慮」話題上，也有近7%的討論度。

除此之外，不少網友對於張善政的相關討論，還包括曾擔任韓國瑜競選總統搭檔、馬英九任總統時代被拔擢、戶籍遷龍潭等。另外，有人認為國民黨推出張善政的確是張好牌，打亂民進黨布局等等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

空降又落跑？林智堅居隔直播宣布選桃園 蔡英文、鄭文燦力挺 

民進黨派出林智堅參戰，網路討論度也相當高。雖然林智堅近期才正式證實回應，但相關消息已傳聞多時。針對林智堅選桃園，從近一個月討論度來看，無論是徵召前或徵召後，不少網友都有論及民進黨「中央強力徵召力挺」話題，佔比42%，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及桃園市長鄭文燦等，選對會一致力挺，讓林智堅有決心離開40幾年的故鄉新竹，同時也感到抱歉。此時黨內出現雜音，確定出局的前立委鄭寶清，連續好幾天重話批評林智堅「空降又落跑」，落跑爭議的討論度17%、空降桃園疑慮14%。

另外，針對鄭文燦稱讚林智堅是好人選，「具贏面優勢」的討論佔9%；其他相關話題，像是桃園在地議員力挺，居隔期間直播表示出關後，預計遷戶籍、辭市長佔比聲量也不小。但同時有人討論到，過去林智堅的竹竹併言猶在耳，並重申已說不選大新竹，網路聲量6%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

市長路崎嶇！羅智強、邱奕勝再到呂玉玲 張善政拚團結

張善政、林智堅都有被說是「空降」桃園，因此「人」的關係格外受關注。網友們談論張善政參選桃園市長，聲量最大佔比為「修補黨內與地方人士關係」，其中被點名的幾位黨內人士，幾乎都是先前傳出有意參選的地方人士或民代。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/5/18～2022/06/20）分析，從國民黨宣布徵召張善政開始，他與台北市前議員羅智強的討論度相當高，累積下來超過34萬筆。羅智強從最初呼籲張善政不要成為「共犯」，後來臉書大喊「成全」，宣布退出桃園市長選舉，接著又和張善政一起進行腳活動，同框合體，並喊出「不要辜負我的成全」，再再牽動兩人，也掀起一波波熱議。

另外，張善政兩度拜會桃園市議會議長邱奕勝撲空，引發外界諸多揣測，最後兩人終於碰到面，也讓張善政在桃園選戰話題，再引討論。針對其他幾位有意參選的人選，包括呂玉玲、魯明哲、萬美玲，張善政同樣勤跑拜會，希望能充分溝通，展現團結。但呂玉玲和張善政似乎尚未碰面，而張善政遷戶籍至桃園龍潭，更喊出「時機成熟時邀她作客」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

林智堅「軟著陸」帶動沈慧虹聲量  鄭寶清吞不下反彈聲音大

相較張善政的「硬著陸」，林智堅則是「軟著陸」，黨中央「大力相挺」成林智堅的最大後盾，其中幾位「力挺大將」，更在這次林智堅轉戰桃園議題上具一席之地。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/15～2022/06/20），民進黨公布徵召林智堅，黨內、地方幾乎可說相當團結。由於林智堅牽動著桃園、新竹兩市選舉以及接班佈局，因此確定參選之後，誰和林智堅選舉議題討論度相關性最高？

談到林智堅未來要轉戰桃園，外界開始討論誰是最佳接班人，因此，「林智堅和沈慧虹」兩人名字同時被討論到的網路聲量，短短幾天超過萬筆，而沈慧虹的名字，也是近期最常出現在林智堅相關議題上的人名。

總統兼黨主席蔡英文則在林智堅選戰聲量上居第二。民進黨中央6月15日邀請有意選桃園市長的人選會談，立委鄭寶清當日即直接表示「桃園市長參選人就是林智堅」，此後連續多日重砲批評，鄭寶清的反彈聲音，讓他成為林智堅桃園選舉議題上討論度第三高的相關人士。未來林智堅能否成功戰桃園，黨內同志實為關鍵人物和角色。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


延伸閱讀

九合一大選》「風城」之戰受矚！藍綠白5參選人好感度誰最高？

綠桃園需要「他」 林智堅7月辭市長遷戶籍 傳選定中壢青埔

恩恩錄音檔公開！恩恩媽緊急求救電話：小孩出現「紫斑」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月17日至2022年06月20日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『張善政、林智堅、賴香伶』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

2022大選

延伸閱讀

對拼林智堅選桃園市長 張善政：一步一腳印成果將顯現

落籍桃園 張善政：跑起行程感覺更加地踏實

林智堅確診開直播 預告七月初至中旬會辭竹市長

張善政桃園行程從北到南 朱立倫子弟兵凌濤一路相陪

相關新聞

民眾黨台中提名11人參選議員 蔡壁如：沒有市長候選人

台灣民眾黨台中市黨部今邀集市議員候人舉辦記者會，宣布提名11人參選。選戰小組召集人蔡壁如受訪說，台中市沒有市長候選人，不...

兩度到國民黨要民調要不到 何啟聖：我們會要到為止

孫文學校總校長張亞中上周派辦公室主任何啟聖到國民黨中央黨部索取高雄市長民調，不過祕書長黃健庭僅文字回應，未給予民調數據；...

「風城」之戰受矚！藍綠白5位人選好感度誰最高？

各政黨市長潛在參選人逐漸明朗，民進黨拍板由現任副市長沈慧虹出征新竹市，國民黨議員林耕仁受地方擁戴呼聲最高，而國民黨在地立委鄭正鈐也表示，若黨中央提名他，「一定要把球接好」。

三腳督「降落桃園」 張善政聲量飆衝 賴香伶搭林智堅順風車聲量升

調查統計，國民黨桃園市長參選人張善政，近期網路聲量最高峰落在5月18日，共55,212筆，與前一日17號聲量幾近躺平的狀況相比，明顯看得出討論度飆竄。國民黨徵召張善政，不論對黨內、黨外而言，都算是一顆震撼彈，也讓張善政出征議題持續延燒多日，討論度居高不下。

選戰爆黑馬 國民黨台南市議員一選區徵召她參選

選戰爆黑馬！國民黨台南市黨部今在新營黨部宣布徵召資深媒體人姚正玉參選第一選區市議員，姚日前在國民黨市議員初選失利，市黨部...

民進黨今正式徵召林智堅 張善政：真心打拚都歡迎

民進黨今天將正式徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，民進黨不管提名什麼人，只要是真心為桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。