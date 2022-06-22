快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

「風城」之戰受矚！藍綠白5位人選好感度誰最高？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
國民黨中常會今可望通過徵召議員林耕仁（圖）參選新竹市長。本報資料照片
國民黨中常會今可望通過徵召議員林耕仁（圖）參選新竹市長。本報資料照片

image source：FB/鄭正鈐邱顯智沈慧虹林耕仁高虹安 

文/陳宣懿

年底九合一大選時間逼近，護國神山重鎮新竹市更是兵家必爭之地。各政黨市長潛在參選人逐漸明朗，民進黨拍板由現任副市長沈慧虹出征新竹市，國民黨議員林耕仁受地方擁戴呼聲最高，而國民黨在地立委鄭正鈐也表示，若黨中央提名他，「一定要把球接好」。另外，民眾黨傳出可能由鴻海前副總經理、立委高虹安挑戰新竹市，時代力量則由立委邱顯智選新竹市長。藍綠白幾位可能參選人誰的聲量誰最高？誰又最受網友歡迎？

高虹安重砲質詢翻出陳時中黑歷史、沈慧虹宣布選竹市 達聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/21～2022/06/19）統計，「鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安」5個人近一個月網路聲量趨勢，各有其話題和熱議高點。新竹市副市長沈慧虹個人聲量最高峰出現在6月18日，共7,261筆討論。主因是當天蔡英文在選對會拍板，沈慧虹將代表民進黨出征新竹市。由於沈慧虹本是無黨籍，因此大家對她接棒林智堅似乎有疑慮，而當天沈慧虹也表示自己已於近期申請加入民進黨，推薦人為民進黨立院黨團總召柯建銘，引起不少討論

相較沈慧虹因為確定參選引起熱議和話題，鄭正鈐、林耕仁、邱顯智和高虹安的網路討論度顯得較沒有明顯高峰點。以高虹安來說，她個人較為突出的網路聲量表現多半都是立法院質詢，其中，6月7日質詢時，因為近期國內確診數居高不下，高虹安翻出2021年9月陳時中曾自豪聲稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5,000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」，批評對照今日防疫表現，高虹安說「何其諷刺」。

鄭正鈐、邱顯智、林耕仁拚聲量！監督政府揭弊引網友熱議

有意爭取參選新竹市長的國民黨立委鄭正鈐，在立法院也有所表現，個人聲量最高點出現在6月8日，共932筆討論。主因是鄭正鈐爆4名監委20個月提案數掛蛋，怒轟監察院淪安養院。邱顯智個人聲量最高點落在5月25日，共910筆討論。邱顯智針對當時將上路的300億元租金補貼提出質疑，批評「這是最失敗的政策買票」。

另外，身為六連霸的國民黨新竹資深議員林耕仁，爭取新竹市長出線相當積極，他個人網路討論度最高點在6月5日，共724筆討論。主因是針對蔡其昌助理疑造謠遭數據打臉卻沒事，讓林耕仁質疑「蘇貞昌不罰不辦，自己人沒事？」

九合一大選，新竹,市長,鄭正鈐,邱顯智,沈慧虹,林耕仁,高虹安,KEYPO,大數據關鍵引擎,輿情系統,輿情分析,輿情分析系統，聲量，好感度

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在地支持林耕仁選新竹市長  網路好感度榮獲第1名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/21～2022/06/19）統計，「鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安」近一個月網路好感度 ，由林耕仁領先，網路好感度比值0.82。擔任地方民代多年的林耕仁，長年下來累積不少死忠支持者，近期臉書發文也多以鄉親們關心的地方議題、政策為主，網友留言、互動都頗不錯，更有不少支持者為他加油打氣、力挺，負面聲量相對較低，因此讓他網路好感度榮獲第一名。

受對手支持者批評影響 鄭正鈐、高虹安網路好感度降低 

網路好感度第二名為鄭正鈐，比值是0.80。身為新竹市選區唯一一位立委，本身就有不低的民意基礎，而鄭正鈐近期踢爆的議題、召開的記者會話題都很引人關注，包括監察委員監督提案量掛蛋、中央防疫政策等等，高關注度下有支持者加油力挺，但同時也會引來一些民眾批評。

網路好感度由高虹安獲得第三名，網路好感度比值達0.58。號稱「理科小姐姐」的高虹安，質詢能力受到不少網友肯定和討論，而且火力不小，除了砲轟蘇貞昌、陳時中之外，近期在新竹選舉議題上，她也針對林智堅開砲，批評「曾經宣示不會參選，如今卻要跑去選桃園市長」，而高虹安的這番話，除了支持聲浪之外，同時也會引起不滿的聲音。

因接班聲名大噪！沈慧虹力拚網路好感度  邱顯智「鮭魚之亂改名質詢」受關注

網路好感度由沈慧虹獲得第四名，網路好感度比值為0.52。身為新竹市副市長的沈慧虹，近期因為「林智堅接班人」而聲名大噪。過去在市政議題上，外界的關注焦點大多落在林智堅身上，再加上她一開始是無黨籍身分，卻被點名接班林智堅，引發一些疑慮。

時代力量立委邱顯智在網路好感度上敬陪末座，比值0.50。邱顯智針對「鮭魚之亂」事件提出質詢，討論改名門檻，不過，卻也引發不少網友質疑他是「為陳情而質詢」。

九合一大選,新竹,市長,鄭正鈐,邱顯智,沈慧虹,林耕仁,高虹安,KEYPO,大數據關鍵引擎,輿情系統,輿情分析,輿情分析系統,聲量,好感度

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

延伸閱讀

新北聲量PK！侯友宜、蔡壁如、羅致政 好感度紛受這些事件影響

要選台北的都確診？陳時中染疫聲量飆高 網友關注蔣萬安宣布參選高過確診

為張善政造勢 國民黨擬8/28桃園開全代會

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月21日至2022年06月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

2022大選

延伸閱讀

林耕仁民調贏鄭正鈐 國民黨中常會今可望提名新竹市長

沈慧虹屢批高虹安 竹市議員回嗆：領市府薪水拚選舉

新竹市政後續規劃？沈慧虹：團隊精兵持續推進

叫陣高虹安！沈慧虹稱高是觀光客 她才是大黑馬

相關新聞

民眾黨台中提名11人參選議員 蔡壁如：沒有市長候選人

台灣民眾黨台中市黨部今邀集市議員候人舉辦記者會，宣布提名11人參選。選戰小組召集人蔡壁如受訪說，台中市沒有市長候選人，不...

兩度到國民黨要民調要不到 何啟聖：我們會要到為止

孫文學校總校長張亞中上周派辦公室主任何啟聖到國民黨中央黨部索取高雄市長民調，不過祕書長黃健庭僅文字回應，未給予民調數據；...

「風城」之戰受矚！藍綠白5位人選好感度誰最高？

各政黨市長潛在參選人逐漸明朗，民進黨拍板由現任副市長沈慧虹出征新竹市，國民黨議員林耕仁受地方擁戴呼聲最高，而國民黨在地立委鄭正鈐也表示，若黨中央提名他，「一定要把球接好」。

三腳督「降落桃園」 張善政聲量飆衝 賴香伶搭林智堅順風車聲量升

調查統計，國民黨桃園市長參選人張善政，近期網路聲量最高峰落在5月18日，共55,212筆，與前一日17號聲量幾近躺平的狀況相比，明顯看得出討論度飆竄。國民黨徵召張善政，不論對黨內、黨外而言，都算是一顆震撼彈，也讓張善政出征議題持續延燒多日，討論度居高不下。

選戰爆黑馬 國民黨台南市議員一選區徵召她參選

選戰爆黑馬！國民黨台南市黨部今在新營黨部宣布徵召資深媒體人姚正玉參選第一選區市議員，姚日前在國民黨市議員初選失利，市黨部...

民進黨今正式徵召林智堅 張善政：真心打拚都歡迎

民進黨今天將正式徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，民進黨不管提名什麼人，只要是真心為桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。