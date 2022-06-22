「風城」之戰受矚！藍綠白5位人選好感度誰最高？

image source：FB/鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安

文/陳宣懿

年底九合一大選時間逼近，護國神山重鎮新竹市更是兵家必爭之地。各政黨市長潛在參選人逐漸明朗，民進黨拍板由現任副市長沈慧虹出征新竹市，國民黨議員林耕仁受地方擁戴呼聲最高，而國民黨在地立委鄭正鈐也表示，若黨中央提名他，「一定要把球接好」。另外，民眾黨傳出可能由鴻海前副總經理、立委高虹安挑戰新竹市，時代力量則由立委邱顯智選新竹市長。藍綠白幾位可能參選人誰的聲量誰最高？誰又最受網友歡迎？

高虹安重砲質詢翻出陳時中黑歷史、沈慧虹宣布選竹市 達聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/21～2022/06/19）統計，「鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安」5個人近一個月網路聲量趨勢，各有其話題和熱議高點。新竹市副市長沈慧虹個人聲量最高峰出現在6月18日，共7,261筆討論。主因是當天蔡英文在選對會拍板，沈慧虹將代表民進黨出征新竹市。由於沈慧虹本是無黨籍，因此大家對她接棒林智堅似乎有疑慮，而當天沈慧虹也表示自己已於近期申請加入民進黨，推薦人為民進黨立院黨團總召柯建銘，引起不少討論

相較沈慧虹因為確定參選引起熱議和話題，鄭正鈐、林耕仁、邱顯智和高虹安的網路討論度顯得較沒有明顯高峰點。以高虹安來說，她個人較為突出的網路聲量表現多半都是立法院質詢，其中，6月7日質詢時，因為近期國內確診數居高不下，高虹安翻出2021年9月陳時中曾自豪聲稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5,000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」，批評對照今日防疫表現，高虹安說「何其諷刺」。

鄭正鈐、邱顯智、林耕仁拚聲量！監督政府揭弊引網友熱議

有意爭取參選新竹市長的國民黨立委鄭正鈐，在立法院也有所表現，個人聲量最高點出現在6月8日，共932筆討論。主因是鄭正鈐爆4名監委20個月提案數掛蛋，怒轟監察院淪安養院。邱顯智個人聲量最高點落在5月25日，共910筆討論。邱顯智針對當時將上路的300億元租金補貼提出質疑，批評「這是最失敗的政策買票」。

另外，身為六連霸的國民黨新竹資深議員林耕仁，爭取新竹市長出線相當積極，他個人網路討論度最高點在6月5日，共724筆討論。主因是針對蔡其昌助理疑造謠遭數據打臉卻沒事，讓林耕仁質疑「蘇貞昌不罰不辦，自己人沒事？」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在地支持林耕仁選新竹市長 網路好感度榮獲第1名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/21～2022/06/19）統計，「鄭正鈐、邱顯智、沈慧虹、林耕仁、高虹安」近一個月網路好感度 ，由林耕仁領先，網路好感度比值0.82。擔任地方民代多年的林耕仁，長年下來累積不少死忠支持者，近期臉書發文也多以鄉親們關心的地方議題、政策為主，網友留言、互動都頗不錯，更有不少支持者為他加油打氣、力挺，負面聲量相對較低，因此讓他網路好感度榮獲第一名。

受對手支持者批評影響 鄭正鈐、高虹安網路好感度降低

網路好感度第二名為鄭正鈐，比值是0.80。身為新竹市選區唯一一位立委，本身就有不低的民意基礎，而鄭正鈐近期踢爆的議題、召開的記者會話題都很引人關注，包括監察委員監督提案量掛蛋、中央防疫政策等等，高關注度下有支持者加油力挺，但同時也會引來一些民眾批評。

網路好感度由高虹安獲得第三名，網路好感度比值達0.58。號稱「理科小姐姐」的高虹安，質詢能力受到不少網友肯定和討論，而且火力不小，除了砲轟蘇貞昌、陳時中之外，近期在新竹選舉議題上，她也針對林智堅開砲，批評「曾經宣示不會參選，如今卻要跑去選桃園市長」，而高虹安的這番話，除了支持聲浪之外，同時也會引起不滿的聲音。

因接班聲名大噪！沈慧虹力拚網路好感度 邱顯智「鮭魚之亂改名質詢」受關注

網路好感度由沈慧虹獲得第四名，網路好感度比值為0.52。身為新竹市副市長的沈慧虹，近期因為「林智堅接班人」而聲名大噪。過去在市政議題上，外界的關注焦點大多落在林智堅身上，再加上她一開始是無黨籍身分，卻被點名接班林智堅，引發一些疑慮。

時代力量立委邱顯智在網路好感度上敬陪末座，比值0.50。邱顯智針對「鮭魚之亂」事件提出質詢，討論改名門檻，不過，卻也引發不少網友質疑他是「為陳情而質詢」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月21日至2022年06月19日。