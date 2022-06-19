快訊

別被割韭菜！央行首度示警：NFT僅28.5%轉賣時獲利

一張圖看天氣！未來一周天氣分兩階段 降雨熱點曝光

石斑魚銷日6年僅2百公噸 農委會曝日方有「這疑慮」要解除

民眾黨策略改變 蔡炳坤棄選台中市長

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
台北市副市長蔡炳坤(圖中白衣者)恐不參選台中市長。18日上午到台中為民眾黨市議員參選人助陣。（Photo by 劉東皋／台灣醒報）
台北市副市長蔡炳坤(圖中白衣者)恐不參選台中市長。18日上午到台中為民眾黨市議員參選人助陣。（Photo by 劉東皋／台灣醒報）

民眾黨改變母雞策略，台北市副市長蔡炳坤恐不參選台中市長。18日上午到台中為民眾黨市議員參選人助陣時表示，民眾黨將改變由單一母雞帶小雞的方式，改以多元公母雞輪流下台中為議員參選人助陣，他暫不考慮參選台中市長。

改採多元公母雞策略

今年春節前蔡炳坤曾下台中為民眾黨市議員提名人站台並寫春聯贈送提名人與民眾，當時他表示，會在沒有適當參選人之下，補位參選台中市長。但18日上午到中西區議員提名人許瑞宏服務處受訪時改稱，由於台北市政繁重，且已有另一副市長黃珊珊參選台北市長，如果他再參選台中，台北市政恐受影響。

民眾黨現在改變了台中市的競選策略，不再由單一市長候選人採「母雞帶小雞」的方式競選，而是由台北市長柯文哲、立委高虹安、蔡壁如、及蔡炳坤自己，大家輪流下台中為市議員參選人造勢。他個人只能大約每兩周利用假日回台中，以兼顧台北市各項政務。

提名人數已達11人

蔡炳坤聲稱，2022的選舉，台中是「重中之重」，民眾黨在台中市議員的提名人數，從最初預估的3到5位，到提名7位，到如今在17個選區中已確定提名11位，比例相當高；且另有兩個選區也將與無黨籍現任市議員合作。對於搶攻台中市議會成立黨團，民眾黨極有信心。

辦小型文化活動

例如，18日在許瑞宏服務處「巷仔內的咖啡店」舉辦「一葉平安」書法特展，蔡炳坤親自揮毫在葉片上寫下「平安」，以祈祝正處於疫情高原期的台中市民能夠防疫平安。

較特別的是，台灣基督教會長老教會向上教會牧師戴碩欽還在活動開始前帶領眾人禱告祈福。戴碩欽表示，他20多年前到向上教會，就與教友許瑞宏認識，許的外公外婆都是教會的名譽長老，對教會捐輸貢獻良多。他稱讚許是個有愛心的人，未來從政會不忘初心。

【更多精采內容，詳見

2022大選 台中市長 蔡炳坤 民眾黨

延伸閱讀

影／是否角逐台中市長？ 蔡炳坤：民眾黨大家都是母雞

相關新聞

密會「虧雞福來爹」選台南？ 林義豐曾扛百萬要當柯文哲副手

台北市長柯文哲到台南市密會有「虧雞福來爹」外號的伍彩集團總裁林義豐，引發外界關注，是否與林義豐參選台南市長有關？網紅四叉...

林智堅選桃園挨批落跑市長 蔣萬安：不評論其它黨

民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，林智堅挨批「落跑市長」，國民黨台北市長參選人蔣萬安，這是民進黨內部的事，因此其...

基隆市長辯論會三黨選將有共識 無黨籍黃希賢也要參加

基隆市長選戰舉辦「辯論會」成焦點，國民黨參選人謝國樑、時代力量參選人陳薇仲達成辯論共識後，民進黨參選人蔡適應今天表示，非...

有信心民進黨贏北市長選舉！ 林佳龍：確定人選後民調一定大幅成長

積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天應邀到嘉義市演講。林佳龍說，只要民進黨台北市長提名人確定後民調一定會大幅成長，...

影／民進黨徵召林智堅選桃園 賴香伶批：為他量身訂造新位

民進黨選對會徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，對此民眾黨桃園市長參選人賴香伶今(19)日表示，，民進黨連初選民調都沒有做，...

疫情亂選情／三大黨各有難關 綠顧防疫、藍難整合、白首參戰

民進黨中央選舉對策委員會18日對於參選台北市、新北市市長人選無法定案，民進黨提名卡關，新冠肺炎情惡化，執政黨不能只顧選情不顧疫情，民進黨雖然決定桃園市、基隆市、新竹市長提名人選，但蔡英文總統、行政院長蘇貞昌仍要準備疫情緩和收斂的開場詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。