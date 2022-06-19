民眾黨策略改變 蔡炳坤棄選台中市長

民眾黨改變母雞策略，台北市副市長蔡炳坤恐不參選台中市長。18日上午到台中為民眾黨市議員參選人助陣時表示，民眾黨將改變由單一母雞帶小雞的方式，改以多元公母雞輪流下台中為議員參選人助陣，他暫不考慮參選台中市長。

改採多元公母雞策略

今年春節前蔡炳坤曾下台中為民眾黨市議員提名人站台並寫春聯贈送提名人與民眾，當時他表示，會在沒有適當參選人之下，補位參選台中市長。但18日上午到中西區議員提名人許瑞宏服務處受訪時改稱，由於台北市政繁重，且已有另一副市長黃珊珊參選台北市長，如果他再參選台中，台北市政恐受影響。

民眾黨現在改變了台中市的競選策略，不再由單一市長候選人採「母雞帶小雞」的方式競選，而是由台北市長柯文哲、立委高虹安、蔡壁如、及蔡炳坤自己，大家輪流下台中為市議員參選人造勢。他個人只能大約每兩周利用假日回台中，以兼顧台北市各項政務。

提名人數已達11人

蔡炳坤聲稱，2022的選舉，台中是「重中之重」，民眾黨在台中市議員的提名人數，從最初預估的3到5位，到提名7位，到如今在17個選區中已確定提名11位，比例相當高；且另有兩個選區也將與無黨籍現任市議員合作。對於搶攻台中市議會成立黨團，民眾黨極有信心。

辦小型文化活動

例如，18日在許瑞宏服務處「巷仔內的咖啡店」舉辦「一葉平安」書法特展，蔡炳坤親自揮毫在葉片上寫下「平安」，以祈祝正處於疫情高原期的台中市民能夠防疫平安。

較特別的是，台灣基督教會長老教會向上教會牧師戴碩欽還在活動開始前帶領眾人禱告祈福。戴碩欽表示，他20多年前到向上教會，就與教友許瑞宏認識，許的外公外婆都是教會的名譽長老，對教會捐輸貢獻良多。他稱讚許是個有愛心的人，未來從政會不忘初心。

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