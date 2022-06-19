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有信心民進黨贏北市長選舉！ 林佳龍：確定人選後民調一定大幅成長

中央社／ 嘉義市19日電
積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天應邀到嘉義市演講。記者林伯驊／攝影
積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天應邀到嘉義市演講。記者林伯驊／攝影

積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天應邀到嘉義市演講。林佳龍說，只要民進黨台北市長提名人確定後民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。

新嘉義促進會，今天以「尋找台灣新願景」為主題，邀請林佳龍到嘉義市演講。林佳龍演講時說，辭交通部長這一年對他來說來算是歸零，他一直在回顧、整理人生，也在準備下一站，今天演講是分享這一年來他在做些什麼。

林佳龍演講結束後接受媒體聯訪表示，民進黨不論提名誰參選台北市，一旦確定提名，被提名人民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。

林佳龍強調，「成功不一定在我，成功不一定由我」，選舉不只是選人，也是選大家的未來，民進黨是個民主且團結的政黨，不管是提名誰，只要團結就能感動人民，贏得勝選。

林佳龍說，這幾天民進黨已提名好幾個縣市長的參選人，最後階段也在進行中，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對穩定，很快就會進行到雙北市長的提名。

林佳龍今天中午受邀在嘉義市小原餐廳演講，法務部政務次長蔡碧仲、民進黨中常委陳茂松、立委王美惠、嘉義市議長莊豐安都到場聆聽，約300人與會。

2022大選 台北市長 林佳龍

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