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影／是否角逐台中市長？ 蔡炳坤：民眾黨大家都是母雞

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾黨台中市中西區議員參選人許瑞宏(右)舉辦「一葉平安」平安葉祈福展，台北市副市長蔡炳坤(左)出席，並現場揮毫。記者林佩均／攝影
民眾黨台中市中西區議員參選人許瑞宏(右)舉辦「一葉平安」平安葉祈福展，台北市副市長蔡炳坤(左)出席，並現場揮毫。記者林佩均／攝影

年底選戰倒數，外界關注有地緣、曾任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤有無意願角逐台中市長？蔡炳坤表示，現以防疫為主，加上時代改變、選戰風格跟以往不同，在民眾黨內「多個母雞、多個公雞一起帶領」，並非推參選人才能帶領。蔡也說，距離選戰還有時間，黨部仍在評估人選。

蔡炳坤指出，今年縣市長選舉很特別，疫情可說是影響年底選戰的最大挑戰。他分析，防疫工作是目前大家最關心的議題，現任者只要將防疫工作做好，連任問題不大，對於挑戰者來說卻是困難重重，發揮空間小，其他議題又難出手。

蔡炳坤認為，現在的選舉思維要調整，民眾黨會採取多元、更多人協助的角度，「多個母雞、多個公雞一起來帶領，對台中市是好的」，目前民眾黨沒有縣市長候選人，但距離選舉還有時間，黨部仍在觀察。

蔡也坦言，現在台中市已成為民眾黨全台選舉的重鎮，柯文哲主席、他與兩位立委，假日閒暇都會回來助選，民眾黨是發揮團隊力量來帶領市議員、里長打贏選戰。

針對特別費議題，蔡炳坤強調，民國109年度宴餐比例過高，是出在用途核銷歸類的問題，且有相當多比例是用在宴請內部同仁及工作會議便當；而110年度起，有宴餐對象為內部員工就歸類在犒賞員工項目。

經用途核銷及歸類方式修正後，110年度的宴餐比例下降至21%，今年度至6月15日止，比例為20%，與109年度相比，比例已降低。

今天上午，民眾黨台中市中西區議員參選人許瑞宏舉辦「一葉平安」平安葉祈福展，蔡炳坤、立委高虹安等人出席，並現場揮毫。「一葉平安」展期即日起至7月15日，許瑞宏競選服務處（台中市西區向上路一段101號）。

台北市副市長蔡炳坤認為，現在選戰風格跟以往不同，在民眾黨內「多個母雞、多個公雞一起帶領」，並非推參選人才能帶領。記者林佩均／攝影
台北市副市長蔡炳坤認為，現在選戰風格跟以往不同，在民眾黨內「多個母雞、多個公雞一起帶領」，並非推參選人才能帶領。記者林佩均／攝影
民眾黨台中市中西區議員參選人許瑞宏(右二)舉辦「一葉平安」平安葉祈福展，台北市副市長蔡炳坤(左二)出席，並現場揮毫。記者林佩均／攝影
民眾黨台中市中西區議員參選人許瑞宏(右二)舉辦「一葉平安」平安葉祈福展，台北市副市長蔡炳坤(左二)出席，並現場揮毫。記者林佩均／攝影

2022大選 台中市選舉 台中市長 蔡炳坤

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