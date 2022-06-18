影／接棒？潘孟安征戰新北市長 蘇貞昌：有期待很正常

行政院長蘇貞昌今天到屏東縣潮州參加台鐵高雄機廠遷建啟用典禮，對於媒體追問鼓不鼓勵屏東縣長潘孟安循他的模式，當完台灣尾屏東縣長，轉戰參選新北市長？蘇貞昌表示，潘孟安政績卓越，深受肯定，國人有很高的期待，這是很自然的事情。

潘孟安兩任屆滿，近一周在屏東縣議會定期大會，已有多位議員追問他接下來生涯規畫，有沒有可能參選新北市長。潘孟安表示，他個人沒有規畫，會做到12月24日，像約聘僱人員一樣時間到就該走了，會堅守到最後一刻，對於未來如何，先休息一陣子再說。

潘孟安強調，新北是台灣人口最多縣市，願意為新北付出的人很多，只要願意認同新故鄉，都是為新北打拚的好人選，他相信民進黨人才濟濟，個人沒有規畫，目前也以屏東縣政為主。

民進黨今由蔡總統主持選對會，商議縣市長人選，可望徵召新竹市長林智堅出戰桃園，對於黨內反彈，以及是否鼓勵潘孟安循他的模式，參選新北市長？蘇貞昌表示，潘縣長、林智堅市長政績卓越，深受肯定，國人對他們有很高的期待，這是很自然的事情。

蘇貞昌表示，如何提出符合民眾期待的人選，為地方做建設是黨的責任；行政院的工作，就是把政務做好，拚經濟、顧疫情，希望讓台灣都能有好人才，把事情做好出來，讓國家愈來愈好。