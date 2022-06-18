藍天綠地之爭！「新北市長」社群熱議人選曝光

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「新北市長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大新北市長人選網路聲量排行。

年底的九合一縣市首長大選即將來臨，「新北市」作為人口基數龐大的直轄市，是各黨派著眼佈局的主戰場之一，除現任新北市長侯友宜尚未明確表態參選，其餘黨派的參選人迄今也遲遲未定，後續選情發展變化大，引發諸多網友討論。

民進黨推派人選尚未明朗 市長「侯友宜」是否拼連任成選情關鍵

新北市長TOP5社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

新北選情對於民進黨而言，如何推派合適人選，以爭取升格直轄市後，已由國民黨連續執政12年的新北市，儼然是眼下難題，衛福部長「陳時中」由於防疫期間在群眾間累積的知名度與影響力，更一度被視為雙北市長的潛在人選，成為本次新北市長社群熱議人選中最受提及的人物。今年五月中旬，立法院副院長蔡其昌便表示「陳時中不是選新北就是選台北」，引發網友討論「阿中部長力抗侯友宜」的可能性，然而近期陳時中對於參選縣市首長一事已公開表態「不要等我」，表達他目前對於縣市首長選舉意願不大，還望專心防疫。

除了備受社群熱議的陳時中外，「林右昌」也是被民進黨視為可以擔負重責的大將之一。作為即將卸任的基隆市長，其在7年任內執政滿意度成長獲得地方肯定，有網友即留言表示「應該徵召林右昌戰新北」、「都沒人想過讓林右昌選嗎？」，可從社群輿情看出部分網友對林右昌的正面支持；此外，黨內近日也傳出徵召潛在人選「羅致政」、「吳秉叡」，羅致政疫情期間曾數次公開點評新北市府的防疫措施，備受熱議，而吳秉叡問政亦不遑多讓，兩位新北本地現任立委雖仍未明確表態，但已經成功在網路上引發話題。

而國民黨籍的現任新北市長「侯友宜」在任期間積極執政，獲得不少市民支持，然而隨著前段時間北部確診數爆發，爭議事件頻傳，也致使侯友宜獲得正反兩面的評價，有網友表示支持「侯市長做事務實，市民都站在你這邊」、「侯市長辛苦了！」，也有批評意見如「新北防疫有待加強」，提到是否該換個人選做做看；另一方面，外界對於侯友宜迄今尚未表態參選新北市一事提出各種臆測，究竟他是否決定爭取連任，最終將直接影響新北選情局勢。

年底選戰逼近，局勢仍撲朔迷離。作為兩大黨對抗的主戰場之一，究竟民進黨會推派誰挑戰新北市？而侯友宜又是否會尋求連任，繼續帶領新北市呢？尚未明朗的局勢也成為全台關注焦點。

觀看原文→https://bit.ly/3b0FZaF

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》