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圖解新聞／確診趨緩 致死率升高 老幼族群要特別小心

「港都」選情報告！高雄市市長社群熱議人選揭曉

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
「港都」選情報告！高雄市市長社群熱議人選揭曉。 圖片來源:Unsplash
「港都」選情報告！高雄市市長社群熱議人選揭曉。 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「高雄市長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大高雄市長人選網路聲量排行。

九合一選舉即將在年底登場，座落南台灣的「高雄」一直以來是綠營鐵票區，目前民進黨推派現任高雄市長陳其邁參選爭取連任，而高雄作為國民黨的「高南度」選區，至今遲遲未推出高雄市長人選，難以決定究竟派誰來對陣民進黨爭取連任的現任市長陳其邁。

民進黨強棒「陳其邁」力爭連任 國民黨面臨「高南度」選區人選沒個影

高雄市長TOP6社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
高雄市長TOP6社群熱議人選 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察高雄市長熱議人選名單，由現任高雄市長「陳其邁」高居聲量榜首。因韓國瑜遭罷免而補選上的陳其邁，把短短兩年任期當四年用，積極於市政上力求表現，然而隨著近日疫情升溫，高雄市確診數節節攀升，讓陳其邁引來正反兩面的評價，對於其防疫相關發言，有網友表示「高雄的防疫節奏讓人覺得安心」，也有人批評「漂亮話很多，但該做的都沒做」等。

而身為前行政院衛生署長「楊志良」，則拿下聲量亞軍。雖然楊志良現今不在官場，但仍相當關心台灣防疫，其近日就為COVID-19快篩試劑，槓上現任衛福部部長陳時中，「敢做」、「敢言」的行徑讓藍營人士跳出來推薦他參選高雄市長，而不少網友也表示「楊志良PK陳其邁有看頭」，但也有人抱持「楊志良選高雄是好牌？？是推他去當炮灰的吧」等負面看法。

另方面，孫文學校創辦人「張亞中」，近來勤訪高雄，拜訪不少中小企業、里長、在地社團等，日前接受媒體訪問表示只要高雄、國民黨有需要，「自己一定義不容辭」，而不少網友表達正面評價，如「張校長能帶來全國正向風氣」、「非常歡迎張老師來高雄大翻一次」等。

而「柯志恩」作為現任國民黨智庫執行長，在黨內也是提名熱門人選，亦備受關注。現任國民黨金門立委「陳玉珍」，日前也表態「該上戰場時絕對不會遲疑」，引發外界熱議下一步動向; 此外，現任國民黨中央委員的「孫健萍」，則是藍營中首開第一槍，宣布參選高雄市長的人，其展現出藍營少見的力拼逆轉港都戰局的戰鬥力。

年底選戰逼近，國民黨到底要派誰角逐高雄市長一役，引發政壇熱議。究竟國民黨是否能再次翻轉高雄選情，力敵民進黨強勢對手現任市長陳其邁？未來誰將入主高雄市政府，成為全台關注焦點。

觀看原文→https://bit.ly/3Hxjwy7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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