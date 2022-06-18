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「風城」之戰備受矚目！新竹市市長社群熱議人選是他們

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
「風城」之戰備受矚目！新竹市市長社群熱議人選是他們。 圖片來源:Unsplash
「風城」之戰備受矚目！新竹市市長社群熱議人選是他們。 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

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有著「風城」之稱的新竹，作為台灣高科技產業的重鎮，隨著年底市長選戰升溫，被各政黨視為重要的攻略目標，然而至今各黨派新竹市長人選懸而未決，讓新竹市選情猶如隔了一層面紗，更讓外界看得撲朔迷離。

立法院戰神「黃國昌」聲量高 理工人才「高虹安」被視為民眾黨強棒

新竹市長TOP6社群熱議人選網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
新竹市長TOP6社群熱議人選網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察新竹市長熱議人選名單，由曾在立法院有著搶眼表現，而被網友封為「立法院戰神」的「黃國昌」拿下聲量榜首，雖說「黃國昌」未表態是否參選，但黨主席陳椒華也表示若是黃國昌有參選意願，「黨一定全力支持」，引發網友熱議其若代表小黨加入選戰，將引發的化學變化，並說道「新竹市有機會破天荒由第三勢力拿下來」。

而身為現任台灣民眾黨立委兼黨團總召的「高虹安」，則拿下亞軍。作為前鴻海副總經理，「高虹安」的科技背景備受看好，被民眾黨內部視為參選強棒，然而日前「高虹安」出席記者會，被問及是否有意願參選新竹市長，始終未明確表態，引發外界關注，而不少支持者則表示「真的希望有更多理工背景的人可以來執政」、「讓專業人來經營，新竹會不一樣」，獲得不少正面評價。

另方面，現任國民黨新竹市議員的「林耕仁」，去年七月於國民黨自辦的初選民調中勝出，被視為可能代表黨內參選新竹市長的潛在人選。「邱顯智」作為現任時代力量立委兼國會黨團總召，亦累積了不少討論聲量。現任國民黨立委「鄭正鈐」，雖未正式表態參選，在國民黨黨內也有著高呼聲，備受大眾矚目; 此外，現任民進黨行政院政務顧問的「鄭宏輝」則率先宣布投入選戰，積極耕耘地方，動態亦受到高度關注。

隨著年底九合一選舉到來，新竹市選情變數大，各政黨均有其潛在人選，最終確立的參選人是誰？誰能帶領潛力無限的「風城」更上一層樓呢？新竹市選情除了增添年底市長選舉的可看性，也讓外界對於結果引頸期盼。

觀看原文→https://bit.ly/3zR3Ofo

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

2022大選 新竹市長

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