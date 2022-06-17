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金門立委陳玉珍訪議會 選高雄市長表態不退卻

中央社／ 高雄17日電
立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，多位黨籍議員到場接待。聯合報 記者徐白櫻／攝影
立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，多位黨籍議員到場接待。聯合報 記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長人選未定，金門選出的立委陳玉珍今天拜會高雄市議長曾麗燕，對市長選戰，表達「若黨中央通盤、全面性考量後覺得自己可以承擔，也不會退卻」態度。

國民黨高雄市長人選至今未明，黨中央委員孫健萍日前宣布參選；孫文學校總校長張亞昨天也在高雄企業界多人力挺下舉行參選市長記者會；前衛生署長楊志良近日拜會地方。

陳玉珍今天到高雄市議會拜會曾麗燕，並與議會國民黨團總召童燕珍、議員邱于軒、陳若翠等人見面。陳玉珍說，媽媽懷自己的時候還住在高雄市，生產前才到金門，自己是「Made in Kaohsiung」，而且阿嬤等親戚都住高雄，自己經常搭船往返金門、高雄兩地。

會談後陳玉珍接受媒體聯訪，被問及參選高雄市長表示，如果在地有優秀議員、黨團也願意一致支持，會希望由在地議員出來服務；若有其他優秀同志願意承擔，自己不會爭先；若黨中央通盤、全面性考量後覺得自己可以承擔，也不會退卻。對於外界一些民調結果則是「淡然處之」。

曾麗燕表示，市長選戰希望能是「對高雄真的有心」、願意來努力的人選參加，盼中央盡快找出適合且能為高雄打拼的人選，當大家的「母雞」。

童燕珍指出，下週國民黨智庫執行長柯志恩和張亞中也都將到高雄市議會拜會，近距離接觸、瞭解地方議員的想法，希望彼此會有很好的聯繫和溝通。

2022大選 高雄市長 陳玉珍 張亞中

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