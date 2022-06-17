新北聲量PK！侯友宜、蔡壁如、羅致政 好感度紛受這些事件影響

image source：FB/羅致政、FB/侯友宜、FB/蔡壁如

文/陳宣懿

今年年底九合一大選，新北市長侯友宜尚未鬆口要拚連任，不過民進黨跟民眾黨卻虎視眈眈，都想找個具有份量的參選人，來挑戰新北市長寶座；目前兩黨分別以民進黨立委羅致政、民眾黨立委蔡壁如，兩人較有機會出線。羅致政被點名參選，但因為確診隔離中，暫時不回應這個議題；蔡壁如則在16日上廣播時被問到，是否有7成機會去選新北市長？蔡壁如先搖頭否認但也直言「如果軍令狀一下，就會參選」。《網路溫度計》帶您來看3人在近期的聲量高低，哪些事件引起網友熱議？何種情況，各自的好感度出現變化？

侯友宜聲量遠遠超車蔡壁如、羅致政 近3個月聲量第一名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/03/17～2022/06/14）統計，「侯友宜、蔡壁如、羅致政」相關議題近3個月網路聲量趨勢，侯友宜個人聲量兩大高點，分別落在4月19日跟6月8日；4月19日侯友宜飆出20,982筆討論，主因是台灣出現首例兒童確診死亡，侯友宜身為新北市長，深感自責，哽咽證實死訊。而在6月8日當天有18,341筆討論，主要是新北消防局提告網友，對此，侯友宜支持消防弟兄，要捍衛消防弟兄的清白跟尊嚴。

相較之下，蔡壁如和羅致政網路討論度較少。蔡壁如近期個人聲量高點是在4月8日，共有1,744筆討論。民眾黨選戰召集人蔡壁如公開歡迎，羅智強加入台灣民眾黨，並盛讚他是「一級戰將」，引起不少網友討論「藍白合」的可能。

傳出有望披綠袍出戰新北市的民進黨立委羅致政，近期批評侯友宜，網路聲量出現高點，5月24日有1,561筆。疫情嚴竣下侯友宜多次喊話中央，要到第一線看看，但總統卻赴桃、竹視察防疫，反而路過雙北，也讓侯友宜在臉書寫上「我想，總統可能太忙了，疫情兩年多了，只來唯一一通電話」，侯友宜的這番話引起英系立委羅致政火大反擊，並表示「當總統要協助新北市的時候，侯友宜只回不需要。」

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恩恩事件延燒綠民代緊咬 侯友宜好感度下降25%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/15～2022/06/11）統計，雖然近3個月來，侯友宜兩大最高聲量都聚焦在恩恩案，不過也隨著恩恩爸撥打電話給新北消防局，在數度電話來回，「81分鐘後」救護車才到場，緊急將恩恩送向醫院。為了替已逝的恩恩找真相，進而引起一連串的「恩恩事件」，不少網友批評，再加上綠營對新北市府緊咬不放，使得侯友宜負面聲量增加不少，連帶影響到好感度。透過數據觀察，在「恩恩事件」前，侯友宜的網路好感度比值為0.52，「恩恩事件」後，網路好感度比值下降25%，掉到0.39。

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「恩恩事件」新北市成炮火中心 羅致政好感度比值添「紅利」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/15～2022/06/11）分析，同樣的「恩恩事件」似乎帶給民進黨立委羅致政不一樣的結果，「好感度」出現微幅紅利？原先羅致政的好感度比值0.44，後來在「恩恩事件」上砲火猛烈，網路好感度比值小幅提升到0.48，同時也讓民進黨積極思考羅致政挑戰侯友宜的可能性，近期更傳出羅致政已開始積極動作。

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「北市府網軍事件」燒到蔡壁如? 6月網路好感度驟降45%

立委蔡壁如直言，選新北市「要找柯文哲討論」、「我的部分是由別人決定」，但或許討論過程可能也要將「北市網軍風波」止血方式納入討論。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/01～2022/06/14）統計，蔡壁如的網路好感度雖不突出，但幾個月觀察下來仍維持基本盤，5月的好感度比值0.38。到了6月，開始有人陸續揪出不少PTT發文，IP都在北市府，質疑北市府養「網軍」，台北市長柯文哲數度重申「沒有養網軍」，蔡壁如也跳出來幫忙滅火，直指那些網軍是「網路義勇軍」，此番說法引來不少網友批評，網路好感度比值掉到0.21，下降幅度約45%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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