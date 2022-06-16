新黨選將送陳時中罄竹難書花籃 指揮中心：尊重指教

指揮中心指揮官陳時中確診，新黨參選人今天赴衛福部疾管署前抗議，致贈「音容宛在」、「罄竹難書」花籃，稱祝指揮官早日康復，對此，代理發言人羅一鈞僅表示，尊重各界指教。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，繼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診後，其接觸者3人昨天快篩陽性，分別為社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，都是輕微症狀，持續依照醫囑居家照護。

指揮中心多名幹部染疫，新黨市議員參選人游智彬、劉榮之等人今天中午赴指揮中心所在地疾管署門口前，拿著麥克風高喊陳時中只為選舉超前部署，染疫是老天爺的懲處，甚至以不滿防疫政策為由，送上寫有「音容宛在」、「罄竹難書」的花籃，稱要祝陳時中早日康復、一路好走去選市長。

對此，指揮中心代理發言人羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，對於民眾抗議，指揮中心尊重各界指教，雖然現在指揮官染疫在家中隔離，但指揮中心其他幹部們仍然堅守崗位，不讓防疫工作停擺，持續積極監測國內外疫情，以利因應疫情調整防疫策略。

至於外界持續關注陳時中的身體健康狀況，羅一鈞說，近日下午例行疫情記者會上都有說明指揮官身體狀況，不論是染疫確診的陳時中或是其他幹部成員，身體狀況都還不錯，謝謝大家關心。

今天下午防疫記者會仍然是由羅一鈞單獨主持，有媒體提問，指揮中心有多位官員確診，但羅一鈞並沒有染疫，是否有防疫妙招，他說，並沒有什麼特別好的防疫方法，他只是遵循戴口罩措施、打滿3劑COVID-19疫苗，還有保持輕鬆心情、正常作息。