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記者會前一天流出民調 張亞中要求黨中央提供資料檢驗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
孫文學校總校長張亞中今天下午參加企業界支持者舉辦的記者會，他表示，明早將派人去國民黨黨中央調閱民調資料寄行分析。記者徐白櫻／攝影
孫文學校總校長張亞中今天下午參加企業界支持者舉辦的記者會，他表示，明早將派人去國民黨黨中央調閱民調資料寄行分析。記者徐白櫻／攝影

孫文學校總校長張亞中支持者今天下午在高雄舉辦企業界歡迎參選市長記者會。針對坊間流傳民調結果，張亞中質疑，記者會前一天流出，時間點未免巧合，明早要派人去黨中央調閱民調資料，以辨真假及檢驗國民黨有無誠信。

昨天坊間流出一份國民黨高雄市長7名人選民調結果，依序為智庫執行長柯志恩、高市議員陳麗娜、立委陳玉珍、高市議員黃紹庭及張亞中。記者會開始之前，張亞中辦公室主任何啟聖質疑這份民調的真偽，要求黨中央必須出來說清楚。議員黃紹庭也說，希望黨央公開透明，邀集所有民調候選人共同參與題目及派員監聽。

張亞中說，因為他在高雄還有一些行程要跑，明天上午11點派辦公室主任何啟聖到黨中央調閱民調資料，這段時間要請黨中央把民調的來龍去脈、題目設計、方法進行說明，先請民調公司準備相關資料，再請具有民調專業的朋友檢視是如何怎麼做出來這份結果，或許根本不是民調公司做的民調，或許只是公關公司執行的結果。

張亞中表示，這份民調恰成為檢驗一下黨中央是否有誠信的好指標，檢驗國民黨長期以來做的是真民調還是假民調，如果黨中央真的有做民調就不要害怕，如果說不是真的，黨中央必須要來解釋一下，必須能杜悠悠眾口，希望藉此次高雄初選來產生好的效果，可以改變國民黨未來的選舉文化，這才是一件好的事情。

針對質疑，國民黨秘書長黃健庭表示，黨中央確實有委託民調公司進行民調，但昨日外流的民調內容只是其中一部分，並非完整內容，而且民調也持續在進行中，黨中央會選擇在適當的時機做一個完整說明。

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