快訊

不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

黑心快篩公文示警遭食藥署忽略？ 羅一鈞：防君子不防小人

要選台北必確診？陳時中染疫聲量飆高 蔣萬安宣布參選受關注

DailyView網路溫度計／ 蔡岳霖
聯合報系資料照
聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，15日主動致電平面媒體，感謝大家的關心，表示確診至今（15日）已第3天，目前燒已退，但身體仍有些酸痛，「稍有咳嗽，咳起來骨頭會痛，有遵照醫囑服用抗病毒藥物莫納皮拉韋」。隨著陳時中確診之後，有人開玩笑說「真巧，要選台北市的人接連確診」，而染疫話題似乎也成為蔣萬安黃珊珊、陳時中的另一項共通點。

近期三人除了選舉相關議題引發討論度之外，確診事件同樣引起網友關注，三人在確診當日討論聲量皆有明顯往上飆，紛紛成為近期個人聲量新高點，唯獨蔣萬安的確診事件，並非他個人近期網路聲量最高峰，而蔣萬安在網友討論中，哪一個議題最引起網友關注呢？

指揮中心「官宣」確診！陳時中染疫聲量兩日飆出13萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/07～2022/06/14）統計調查，蔣萬安、黃珊珊、陳時中確診後兩日，陳時中網路聲量加起來超過13萬筆，輾壓黃珊珊的21,534筆、蔣萬安12,974筆。沒有臉書粉專的陳時中，並非和其他兩人一樣透過臉書公布快篩陽消息，也無直播與網友們互動，而是透過指揮中心證實確診。身為疫情指揮官，陳時中染疫著實引起全國關注，再加上總統蔡英文表達關心、後續該誰來繼續主持記者會，以及指揮中心「防疫五月天」團隊成員陸續有人確診，持續帶起陳時中確診討論度。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

宣布參選比確診更引熱議？蔣萬安被提名出戰北市網路聲量近2個月新高

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/04/17～2022/06/14）觀察分析近兩個月的網路聲量，陳時中確診當日聲量飆至89,428筆，比起上一波聲量高點，吵得沸沸揚揚「高登快篩試劑事件」還要高出一些。陳時中確診消息曝光，網友們除了探討指揮官身體狀況之外，連帶也會討論、檢討防疫政策，因此讓陳時中在確診事件上，熱議度竄高。

身為台北市副市長黃珊珊確診消息傳出後，同樣掀起一波討論。由於黃珊珊確診前一日還至木柵機廠視察，因此當染疫消息公佈後，網友和新聞媒體開始探討黃珊珊可能與誰近距離接觸，相關人員需注意身體情況等等，黃珊珊確診當日聲量飆到15,731筆，近期新高。

相較之下，蔣萬安的網路熱議話題與陳時中、黃珊珊較為不同。雖然確診事件拉抬出一波聲量，但仔細觀察趨勢變化，蔣萬安近兩個月的聲量最高點是落5月25日，也就是國民黨正式宣布提名蔣萬安參選台北市長，聲量高達12,852筆。換言之，網友關注蔣萬安的議題，除了疫情確診之外，宣布參選一事熱議度更為勝出。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台北市非「陳時中」不可？未提名陳時中負聲量已遠超正聲量

被稱為「聲量王」的陳時中，網路聲量始終維持在高點，但也出現隱憂，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/04/17～2022/06/14）數據分析，蔣萬安的網路好感度比值0.98是三人之首。無論政策發聲、議題探討，蔣萬安走的是相對穩健路線，因此網路好感度穩定度也相對較穩定。

第二名為黃珊珊，網路好感度比值為0.78；陳時中則為第三名，網路好感度比值為0.63，也是三人之中明顯負面聲量遠高於正面聲量。選舉腳步，而近期歷經不少防疫政策風波之後，疫情也尚未停歇，陳時中在支持度似乎出現變化，可能流失了不少中間選民，民進黨是否「非時中不可」，現在似乎也慢慢傳出雜音。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

延伸閱讀

為張善政造勢 國民黨擬8/28桃園開全代會

北市搶先解套！染疫亡免24小時火化 黃珊珊：二殯可暫存遺體

柯文哲稱蔣帥帥的而已？ 蔣萬安回嗆：不應只看表象

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月17日至2022年06月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔣萬安、黃珊珊、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。


2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安 黃珊珊

延伸閱讀

九二共識是沒共識的共識？蔣萬安：曾對兩岸交流有幫助

三腳督可搶到黃珊珊選票？ 蔣萬安：不是我關注的事情

陳時中摔下神壇？蔣萬安：大家感受到對政府不滿

北市長最新民調曝光 徐巧芯：「討厭陳時中」已然形成

相關新聞

記者會前一天流出民調 張亞中要求黨中央提供資料檢驗

孫文學校總校長張亞中支持者今天下午在高雄舉辦企業界歡迎參選市長記者會。針對坊間流傳民調結果，張亞中質疑，記者會前一天流出...

目標放在2024 羅智強：到時可能延續一黨獨大

台北市前議員羅智強今天上午至桃園市大溪區行腳，媒體問邀各政黨行腳未來如何面對同選區不同政黨輔選站台？羅表示，祈福無涉選...

7成機會選新北市長？蔡壁如搖頭 但「軍令狀一下就參選」

年底新北市長選舉恐將不只是藍、綠對決？對於民眾黨立委蔡壁如參戰與否，黨主席柯文哲昨坦言什麼討論都有，「還要想一想」，蔡壁...

不選新竹市長？ 邱顯智盼專注立委本務徵詢大學校長中

時代力量立委邱顯智原被認為有望參選新竹市長，但他今受訪時表示，身為時代力量新竹市黨部主委，會優先替黨找到適合的人選，並會...

短評／基隆市長選舉辯論會有譜 陳薇仲果真是「鯰魚」

時代力量基隆市議員陳薇仲從政4年就挑戰市長大位，自許成為首任女市長，支持者推崇豪氣干雲，但也有人評價自不量力。選戰成敗開...

要選台北必確診？陳時中染疫聲量飆高 蔣萬安宣布參選受關注

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，15日主動致電平面媒體，感謝大家的關心，表示確診至今（15日）已第3天，目前燒已退，但身體仍有些酸痛，「稍有咳嗽，咳起來骨頭會痛，有遵照醫囑服用抗病毒藥物莫納皮拉韋」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。