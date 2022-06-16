要選台北必確診？陳時中染疫聲量飆高 蔣萬安宣布參選受關注

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，15日主動致電平面媒體，感謝大家的關心，表示確診至今（15日）已第3天，目前燒已退，但身體仍有些酸痛，「稍有咳嗽，咳起來骨頭會痛，有遵照醫囑服用抗病毒藥物莫納皮拉韋」。隨著陳時中確診之後，有人開玩笑說「真巧，要選台北市的人接連確診」，而染疫話題似乎也成為蔣萬安、黃珊珊、陳時中的另一項共通點。

近期三人除了選舉相關議題引發討論度之外，確診事件同樣引起網友關注，三人在確診當日討論聲量皆有明顯往上飆，紛紛成為近期個人聲量新高點，唯獨蔣萬安的確診事件，並非他個人近期網路聲量最高峰，而蔣萬安在網友討論中，哪一個議題最引起網友關注呢？

指揮中心「官宣」確診！陳時中染疫聲量兩日飆出13萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/05/07～2022/06/14）統計調查，蔣萬安、黃珊珊、陳時中確診後兩日，陳時中網路聲量加起來超過13萬筆，輾壓黃珊珊的21,534筆、蔣萬安12,974筆。沒有臉書粉專的陳時中，並非和其他兩人一樣透過臉書公布快篩陽消息，也無直播與網友們互動，而是透過指揮中心證實確診。身為疫情指揮官，陳時中染疫著實引起全國關注，再加上總統蔡英文表達關心、後續該誰來繼續主持記者會，以及指揮中心「防疫五月天」團隊成員陸續有人確診，持續帶起陳時中確診討論度。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

宣布參選比確診更引熱議？蔣萬安被提名出戰北市網路聲量近2個月新高

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/04/17～2022/06/14）觀察分析近兩個月的網路聲量，陳時中確診當日聲量飆至89,428筆，比起上一波聲量高點，吵得沸沸揚揚「高登快篩試劑事件」還要高出一些。陳時中確診消息曝光，網友們除了探討指揮官身體狀況之外，連帶也會討論、檢討防疫政策，因此讓陳時中在確診事件上，熱議度竄高。

身為台北市副市長黃珊珊確診消息傳出後，同樣掀起一波討論。由於黃珊珊確診前一日還至木柵機廠視察，因此當染疫消息公佈後，網友和新聞媒體開始探討黃珊珊可能與誰近距離接觸，相關人員需注意身體情況等等，黃珊珊確診當日聲量飆到15,731筆，近期新高。

相較之下，蔣萬安的網路熱議話題與陳時中、黃珊珊較為不同。雖然確診事件拉抬出一波聲量，但仔細觀察趨勢變化，蔣萬安近兩個月的聲量最高點是落5月25日，也就是國民黨正式宣布提名蔣萬安參選台北市長，聲量高達12,852筆。換言之，網友關注蔣萬安的議題，除了疫情確診之外，宣布參選一事熱議度更為勝出。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台北市非「陳時中」不可？未提名陳時中負聲量已遠超正聲量

被稱為「聲量王」的陳時中，網路聲量始終維持在高點，但也出現隱憂，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/04/17～2022/06/14）數據分析，蔣萬安的網路好感度比值0.98是三人之首。無論政策發聲、議題探討，蔣萬安走的是相對穩健路線，因此網路好感度穩定度也相對較穩定。

第二名為黃珊珊，網路好感度比值為0.78；陳時中則為第三名，網路好感度比值為0.63，也是三人之中明顯負面聲量遠高於正面聲量。選舉腳步，而近期歷經不少防疫政策風波之後，疫情也尚未停歇，陳時中在支持度似乎出現變化，可能流失了不少中間選民，民進黨是否「非時中不可」，現在似乎也慢慢傳出雜音。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月17日至2022年06月14日。