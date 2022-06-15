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國民黨彰化市長初選 黃玉芬擊敗對手勝出

中央社／ 彰化15日電
國民黨彰化縣黨部今天上午公布彰化市長初選民調結果，黃玉芬以51.640%過張東正的48.360%，獲得勝出。聯合報系記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部今天上午公布彰化市長初選民調結果，黃玉芬以51.640%過張東正的48.360%，獲得勝出。聯合報系記者劉明岩／攝影

國民黨彰化市長選舉初選民調結果今天出爐，前彰化縣議員黃玉芬的支持度約為51%，另一名參選人張東正約48%，黃玉芬將代表國民黨參選彰化市長；黃玉芬說，要讓人民生活更好。

中國國民黨彰化縣黨部公布國民黨彰化市長初選民調結果，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田宣布，前彰化縣議員張東正的平均支持度為48.36%，黃玉芬為51.64%，黃玉芬將代表國民黨參選彰化市長。

黃玉芬接受媒體聯訪時說，她和對手張東正在初選時進行君子之爭，將來也會納入張東正政見，打贏市長選戰，也期待讓人民生活上過得更好，把彰化市從古都變成跟得上時代的城市。

至於張東正沒有前往國民黨彰化縣黨部確認民調結果，對於初選落敗也未表示看法；現任的民進黨籍彰化市長林世賢則指出，希望未來選舉是一場君子之爭，並且要讓選民檢驗候選人未來能端出什麼牛肉。

今年39歲的黃玉芬曾任彰化縣議員，由於家中養蜂，被選民稱為「女王蜂」，2018年彰化市長選舉時，黃玉芬以無黨籍身分參選，和民進黨提名的林世賢以及國民黨提名的張東正角逐市長，最後由林世賢勝出。

2022大選 黃玉芬

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