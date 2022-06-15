大林鎮長簡志偉更一審無罪 宣布參選嘉義縣長

無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉涉及偽造文書案件，台南高分院更一審2日判無罪；簡志偉今天在臉書張貼與台北市長柯文哲的合照，宣布參選嘉義縣長，他說，希望得到更多人支持。

對此，民進黨籍爭取連任的嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，選舉快到了，每個人都有意願參選各種職位，個人非常鼓勵優秀人才參加競選，離選舉的時間還很久，這段時間自已還是以縣政為重，任何人出來參選都歡迎。

簡志偉今天在臉書（Facebook）張貼與柯文哲的合照，並PO文「不只是柯文哲支持，我希望得到更多人的支持，我宣布參選嘉義縣長！」。

簡志偉指出，一個地方首長要為鎮民謀福利，卻被嘉義縣政府以差別待遇打壓，甚至提出告訴，如果縣政府可以如此霸凌一個民選首長，叫手無寸鐵的百姓如何能安居樂業。

簡志偉表示，民進黨從街頭到創黨，一路堅持保障言論自由，對公共事務發表意見，都可以被拿來討論，連法院都認為這是言論自由的範圍，學運出身的翁章梁竟淪為抵觸這個保障的劊子手。

簡志偉說，翁章梁表現出來的格局，只適合擔任民進黨嘉義縣黨部主委，不適合當嘉義縣長。

簡志偉於民國108年間被控以環保局回函公文照片搭配「縣長陳明文」公文戳章誤導民眾，檢方以偽造變造公文書罪起訴，嘉義地方法院去年3月間判處1年3個月徒刑，可上訴。

簡志偉上訴台南高分院在去年10月間遭駁回，經上訴至最高法院，今年1月間判決撤銷原判決，發回台南高分院。台南高分院於6月2日判決簡志偉無罪，仍可上訴。