時力陳薇仲參選基市長 謝國樑：未來邀辯論請接受挑戰
時代力量主席陳椒華今早宣布，提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長。國民黨市長參選人謝國樑說樂觀其成，未來會挑選時機邀請她針對市政議題，做一對一及一對多的深度辯論，希望她能接受挑戰。
2022基隆市長選戰，無黨籍黃希賢最早表態參選，國民黨前立委謝國樑布局已久，5月25日獲得黨提名。民進黨立委蔡適應被視為同黨現任市長林右昌的接班人，但尚未完成提名程序。民眾黨立委邱臣遠也可能扮演「母雞」角色，被視為潛在參選人。
陳椒華5月18日到基隆市，宣布提名時力基隆市黨部副執行長江欣怡在安樂區參選市議員。同選區議員陳薇仲同場表態放棄競選連任，並透露可能參選市長意向。時代力量今天上午召開記者會，陳椒華宣布提名陳薇仲參選基隆市長。
陳薇仲表示，擔任近4年議員，發現僅透過議員職監督，無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政。來自青年市民的突圍，才能真正撼動數十年綑綁著這座城市的舊世代政治文化，讓基隆成為為所有基隆人而生的城市。她將會做一個真正從市民出發的市長，為基隆的未來擘畫藍圖，建設友善宜居且讓人快樂的基隆。
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