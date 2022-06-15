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時力加入基市長選戰 蔡適應：樂見有志者參與公共事務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
時代力量今天宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，立委蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，成為基隆持續進步的動力。圖／蔡適應提供
時代力量今天宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，立委蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，成為基隆持續進步的動力。圖／蔡適應提供

時代力量主席陳椒華今早宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，立法委員蔡適應表示，期盼各政黨間的良性競爭，能成為基隆持續進步的動力。

2022基隆市長選戰，無黨籍的黃希賢最早表態參選，國民黨前立委謝國樑布局已久，5月25日獲得黨提名。民進黨立委蔡適應被視為同黨現任市長林右昌的接班人，但尚未完成提名程序。民眾黨立委邱臣遠也可能扮演「母雞」角色，被視為潛在參選人。

陳椒華5月18日到基隆市，宣布提名時力基隆市黨部副執行長江欣怡在安樂區參選市議員。同選區議員陳薇仲同場表態放棄競選連任，並透露可能參選市長意向。時代力量今天上午召開記者會，陳椒華宣布提名陳薇仲參選基隆市長。

媒體詢問蔡陣營對陳薇仲角逐基隆市長的看法，蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，也期盼各政黨間的良性競爭，能成為基隆持續進步的動力。

時代力量今天宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，立委蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，成為基隆持續進步的動力。圖／蔡適應提供
時代力量今天宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，立委蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，成為基隆持續進步的動力。圖／蔡適應提供

2022大選 基隆市選舉 基隆市長

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