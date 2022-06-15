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黃健庭高雄議員假投票座談 張亞中：現場聲援我最多

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中在網路節目受訪時表示，高雄市議員座談假投票中，討論度最高、現場聲援最多的都是自己。本報資料照片
孫文學校總校長張亞中在網路節目受訪時表示，高雄市議員座談假投票中，討論度最高、現場聲援最多的都是自己。本報資料照片

國民黨高雄市長參選人選未定，日前國民黨秘書長黃健庭南下高雄，找藍營24位高雄市議員座談、假投票，對此孫文學校總校長張亞中今上震傳媒網路節目時表示，當時討論度最高、現場聲援最多的都是自己，也有幾位重量級議員公開支持自己，也聽聞黨部有全程錄音。

黃健庭六月七日南下高雄，和黨籍市議員閉門座談、假投票，討論高雄市長參選人選，包括國民黨智庫執行長柯志恩、張亞中和高雄市國民黨市議員黃紹庭等都在討論範圍。

張亞中今在節目中表示，有人和他說，該座談近兩小時，絕大多數的時間，都在談論「張亞中」，現場也是最多議員表態聲援自己，包括有幾位重量級的議員，也公開挺自己，他也聽聞該場座談「黨部有全程錄音」。

主持人黃光芹問張亞中選舉策略，張亞中則表示，國民黨此次高雄市長勝選機率並不是很高，因此重點應擺在讓國民黨籍的高雄市議員多當選、席次增加，市長候選人作為母雞，應該要找最能催票、提高投票率的人選。

張亞中也指出，自己因擔任佛光山世界學會理事，一直都會到高雄，因此朋友很多，許多人期盼他幫忙，他目前已和三、四十個單位包括基層里長等辦過座談會，不僅如此，所有高雄的市政藍圖「也都準備好了」。

不過張亞中也強調，高雄市長人選仍取決於黨主席朱立倫，如果朱立倫沒選自己也沒關係，尊重主席權力，但全天下人都在看國民黨這次推派候選人「是以高雄需要為優先，還是以黨主席需要為優先」。

2022大選 高雄市選舉 高雄市長 張亞中

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