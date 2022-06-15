翁美春宣布退出民進黨參選中市議員 黨部將溝通

前民進黨台中市議員翁美春在這屆議員選舉中最高票落選，5月黨內初選中以些微差距未能出線，她今天宣布，將以無黨籍身分參選市議員。台中市黨部主委李天生說，將進行溝通。

翁美春在原台中縣時期即擔任縣議員，台中市合併升格後擔任前2屆市議員，而在這屆第3屆市議員選舉中以最高票落選，選區在市議員第4選區（豐原、后里）的翁美春，在5月的黨內初選民調中，以0.1741%輸給新人廖芝晏的0.1769%，些微差距而未能出線。

翁美春發表聲明指出，她於3年多前的市議員選舉中，先是票源被瓜分，而高票落選，這次黨內初選，奧步嚴重不公，她內心雖感艱苦，但只有1天而已，並沒有給她太大打擊，倒是許多鄉親、支持者持續給她滿滿鼓勵及溫暖。

翁美春指出，她認同黨的理念「守護民主自由」，卻遭受派系無情打壓，許多黨員都說看不下去，不忍她遭受委屈，也有許多前輩持續勸進，要她跳出來勇敢承擔，經過36天沉澱思考，決定再扛肩頭重擔，以無黨籍身分參選市議員，期待未來摒棄黨派對立繼續建設豐原、后里。

對於翁美春宣布退黨參選市議員，民進黨台中市主委李天生接受中央社記者電訪時表示，會再與翁美春溝通，而且翁美春是經過黨內初選過，現在才要退黨參選，如果執意退黨，可能就此在政壇劃下句點，應該尊重黨內遊戲規則，未來仍有機會。