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楊志良想師生PK高市長 陳其邁：公衛人守護健康是原則非對決

聯合報／ 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
前衛生署長楊志良批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。市長陳其邁（右）回應，公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。記者徐如宜／攝影
前衛生署長楊志良批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。市長陳其邁（右）回應，公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。記者徐如宜／攝影

表態願意為國民黨出征的前衛生署長楊志良，今天拜訪高雄市議長曾麗燕時批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，忽略重大傷病卡的獨居高齡者，不知道陳其邁公衛讀去哪裡？選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。對此陳其邁回應，「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。」

楊志良接受電台專訪被問及，若有機會，是否願意披戰袍對戰陳其邁？楊志良表示，對高雄有深厚感情，曾任教於高醫大數十載，若大家認為他適合，會全力以赴，身為終身國民黨員，會尊重黨機制。楊志良自認專業能力比陳其邁好很多，自己曾是台大公衛所所長，而陳其邁是台大公衛所學生，若參選將會是「老師與學生的PK」。

陳其邁今天在防疫記者會上表示，「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。」

至於被批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，高雄65以上長者第三劑涵蓋率是74.5%，相較全國六都，和台中差不多，比台北、新北、台南略高。高雄鼓勵長者接種，注重便利性及獎勵，不管是大型接種站或居家照護到宅接打，甚至免費計程車讓長者方便出門接種等措施，都是高市府對於高齡長者老人施打率提升的具體做法。

前衛生署長楊志良批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。對此陳其邁回應，公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。記者徐如宜／攝影
前衛生署長楊志良批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。對此陳其邁回應，公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。記者徐如宜／攝影

2022大選 陳其邁 楊志良 高雄市長

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