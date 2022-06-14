楊志良想師生PK高市長 陳其邁：公衛人守護健康是原則非對決

表態願意為國民黨出征的前衛生署長楊志良，今天拜訪高雄市議長曾麗燕時批評高雄老人疫苗施打率不如韓國，忽略重大傷病卡的獨居高齡者，不知道陳其邁公衛讀去哪裡？選高雄市長可以來場「老師與學生的PK」。對此陳其邁回應，「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。」

楊志良接受電台專訪被問及，若有機會，是否願意披戰袍對戰陳其邁？楊志良表示，對高雄有深厚感情，曾任教於高醫大數十載，若大家認為他適合，會全力以赴，身為終身國民黨員，會尊重黨機制。楊志良自認專業能力比陳其邁好很多，自己曾是台大公衛所所長，而陳其邁是台大公衛所學生，若參選將會是「老師與學生的PK」。

陳其邁今天在防疫記者會上表示，「公衛人的訓練就是守護人民健康，這是最高原則，不是對決。」