民調決定是否以民眾黨選？ 黃珊珊：空穴來風

年底北市長選戰，國民黨已正式推出立委蔣萬安參選，至於正準備參選的副市長黃珊珊，傳出民眾黨主席柯文哲拍板，研擬最晚7月初進行民調，決定黃珊珊要以無黨籍或民眾黨籍參選。黃珊珊今天表示，「我都不知道的事情，你們問我，不是很奇怪，空穴來風的事情，我就不回應了。」

黃珊珊昨天出席民眾黨黨員見面會，外界解讀，黃扮演母雞身分，替民眾黨議員參選人陳宥丞站台，最新傳出，黃珊珊參選台北市長的黨籍問題，先前民眾黨曾做過民調，黃珊珊以民眾黨籍參選，比無黨籍選支持度更高，傳出柯文哲拍板，研擬最晚7月初做民調。

對於是否看民調，決定是否以民眾黨籍參選？黃珊珊今天表示，她覺得大家不用想太多，她自己會有自己的步調，不用討論空穴來風的事情。

對於民眾黨內是否有來討論過此事？是否會參考民調作為評估依據？黃珊珊則沒有進一步回應。