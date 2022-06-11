黃珊珊不談黨籍 去民眾黨活動喊重民意自獲支持

中央社／ 台北11日電
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片

台北市副市長黃珊珊是否參選台北市長、又要披哪黨戰袍參選令外界注目，今天她出席台灣民眾黨員見面會被問及黨派問題稱「從來不是壓力」，政黨之間也有合作關係。

台北市副市長黃珊珊有望投入年底的台北市長選戰，承襲現任市長柯文哲意志，但因黃珊珊本身還有親民黨籍、無黨籍出身的柯文哲後又自組台灣民眾黨，使黃珊珊在黨籍問題格外受到矚目。

黃珊珊今天下午出席民眾黨黨員見面會，為子弟兵、已加入民眾黨的內湖南港議員參選人陳宥丞站台。對於被指靠柯文哲獲得資源等批評，黃珊珊表示，當初柯文哲選市長也是無黨籍，大家不要只想政黨利益，把民意放前面、找回良心自然有支持度。

對於要披哪黨戰袍競選市長，黃珊珊仍不鬆口，僅回答把事情做好，而有聲音要她加入民眾黨，黃珊珊表示「這從來不是壓力」，政黨之間不只有競爭，也有合作，大家先把傳統政黨概念放下，才有機會走出泥淖。

黃珊珊表示，她當了20多年市議員，她的服務、選民都沒有分過顏色，北市府很多局處首長黨派也不同，但還是可以一起工作一起努力，這是北市的共融價值。

由於國民黨台北市長參選人蔣萬安上午曾針對黃珊珊出席民眾黨活動說「不會背棄一直栽培我的政黨」，黃珊珊回只想著自家政黨利益的人才會想這些，若每天淨想這些事遲早被看破手腳。

2022大選 黃珊珊

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