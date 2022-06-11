基隆選戰添變數？「雨都」市長擬參選人網路聲量一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「基隆市長擬參選人」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大基隆市長擬參選人網路聲量排行。

前立委「謝國樑」獲社群高度關注 現立委「蔡適應」緊追在後

觀察基隆市市長擬參選人名單中，受到社群熱議的焦點人物，能發現前國民黨立委「謝國樑」高居聲量榜首，因常常在個人臉書粉專上，針對基隆市政策和防疫分享看法，並積極和網友們在留言區互動，讓其網路聲量在短短一個月內便累積破萬則，不少網友便表示「加油，期待您翻轉基隆」、「你的努力市民看的見，為基隆市民帶來好福利，加油！」等正面回覆。

基隆市長擬參選人前5大社群焦點人物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而聲量第二名的「蔡適應」，作為現任民進黨立委，屬黨內新「幕僚世代」，長期關注中央、地方議題，並獲得11次公民監督國會聯盟評鑑優秀立委，亦是勢頭強勁的市長參選人之一，再加上日前曾於臉書個人粉專上發布一系列「適應的確診日記」短片，引發網友熱議，紛紛留言祝福「祝福早日康復，為民服務，加油」、「祝你早日康復，繼續為基隆打拼」等。

隨著選情不斷變化，除藍綠兩大黨外，現任台灣民眾黨立委的「邱臣遠」也有著不低的關注度，尤其近日針對基隆防疫召開記者會，更被視為是替年底參選市長熱身。而作為時代力量在基隆市唯一的一席議員「陳薇仲」，因其表示將不尋求連任基隆市議員，且不排除投入立委或基隆市長選舉，因而受到大量社群媒體矚目。此外，國民黨基隆市黨部前主委「黃希賢」亦宣佈投入選戰，作為唯一一名無黨籍參選人，近期勤跑基層、發表看法，展現參選決心，一舉一動受到關注。

現任基隆市長林右昌於年底任期屆滿後，基隆地區將選出新任市長，而隨著選情加溫，來自不同黨派的擬參選人，積極於社群平台直播發表看法，網友更是關心下一任市長位置將由誰接棒，期盼能選出理想人選，帶領「雨都」邁向更好未來。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》