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邀羅智強加入團隊？張善政：希望但要看對方意願

中央社／ 桃園8日電

前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉。中國國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時說，是否邀請羅智強加入競選團隊要看對方意願，很期待有這機會將來能一起打拚。

張善政今天至桃園市八德區進行請益之旅，並在陸光四村活動中心與各界地方人士座談；張善政致詞時表示，交朋友是長久的，選舉是一時的，現在有機會回來替桃園的鄉親打拚，感覺非常溫暖。

張善政接受媒體聯訪時，被問及羅智強宣布退出桃園市長選舉，張善政表示，羅智強用心良苦，非常感謝，也很誠心的向羅智強表達善意，希望將來有機會一起來打拚。

媒體詢問，中廣董事長趙少康昨天建議張善政展現善意，邀請羅智強加入競選團隊。張善政表示，要尊重羅智強的意願，當然很期待有這麼個機會，但羅智強的意願是最主要的決定因素，希望有這麼一天可以到來，但是仍要尊重羅智強。

媒體詢問，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天至桃園市議會拜會議長邱奕勝，是否會認為是見縫插針。張善政表示，議長在地方是大家長，任何要參選的朋友去拜訪議長都是自然的事情，會平常心看待。

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