羅智強退選 張善政致謝：用心良苦 希望未來一起打拚

台北市前議員羅智強宣布退出桃園市長，國民黨市長參選人張善政今天表示，羅智強用心良苦，他非常感謝，他誠心向羅智強表達善意，並且希望未來一起打拚。

對於節目主持人趙少康建議張善政邀請羅智強加入團隊，張善政表示，要尊重羅智強的意願，他這邊當然期待有這個機會，但是羅智強的意願是最主要的因素，「希望有這麼一天到來，但是尊重他、尊重他」。

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶，今天上午同一時段到市議會拜訪議長邱奕勝，張善政受訪被問及此事表示，邱奕勝議長也是桃園市大家長，任何要參選的人拜訪議長是很自然的事情，他平常心看待。

張善政上午到八德區龍山寺、閩臺宮上香的時候，國民黨提名的市議員參選人只有楊朝偉和無黨籍參選人伍世文陪同，不見黨籍提名參選人張碩芬和現任市議員朱珍瑤，媒體問及，楊朝偉說，都有安排張善政和她們見面，包括地方人士，只是時間不一樣，也沒在媒體公開行程，不過都會一一拜訪請益。

張善政今天上午拜訪八德區，由黨籍議員參選人楊朝偉、前桃園縣八德市長何正森和何金鳳等多位現任里長、地方人士陪同，先到陸光社區旁龍山寺、閩臺宮上香，隨後到陸光活動中心參加座談會，收到社區民眾熱情歡迎，還有長輩親送上手包的粽子祝張善政「包中」。

張善政如同先前到其他區拜訪，強調選舉是一時的，朋友才是永久，他帶著交朋友的心情拜訪大家，並表示他過去在龍潭工作跟桃園有多年的淵源到過許多地方，希望能為桃園貢獻奉獻自己的力量，打造更好的環境。

里長何金鳳說，張善政雖然擔任行政院長的時候只有幾個月，而且是看守內閣，不過他真的很用心大家都感受得到，當年如果能夠多擔任幾年院長，相信國民黨一定會更受到民眾的肯定。