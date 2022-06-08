陳時中喊「不要等我」 羅智強送插秧詩呼籲「成全吧」

疫情延燒，打亂民進黨年底縣市長選戰節奏，衛福部長陳時中昨公開表態「不要等我」。對此，國民黨台北市前議員羅智強今在臉書呼籲陳時中應該直接宣布不會接受提名，學他一樣「成全」。

民進黨台北市長參選人遲遲未定，傳出黨內為了衛福部長陳時中，可能將提名時程延後至8月底。昨陳時中回應「沒有聽聞，不要等我。」

羅智強表示，當台灣疫情四方燃燒，一個防疫指揮官卻還一天到晚糾結要不要選台北市長，請問這樣的防疫指揮官，還會有心思好好防疫嗎？

羅智強說，陳時中不管參選台北或桃園民調都崩盤，最根本原因就是因為陳時中心猿意馬，不只不負責任，更是拿台灣的防疫、台灣人的性命在開玩笑。

羅智強建議陳時中宣布專心防疫，2022不接受任何縣市長的提名或徵召，不要用抽象的政治話語叫民進黨不要等他，「越叫民進黨不要等你，民進黨越是不敢不等你」，應該直接宣布不會接受提名，斷了自己的念頭，也斷了民進黨徵召的念頭，把所有的心力好好的、努力的成全台灣的防疫，這才是該做的事。

羅智強最後更將「插秧詩」送給陳時中，「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清淨方為道，退步原來是向前。」呼籲對方也成全。