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張善政再致歉 網友仍高呼辦初選

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨桃園市長候選人張善政1日走訪桃園地方鄉鎮。（張善政臉書截圖）
國民黨桃園市長候選人張善政1日走訪桃園地方鄉鎮。（張善政臉書截圖）

國民黨桃園市長候選人之亂，不論被提名人張善政幾次道歉，網友一再高呼要辦初選！國民黨桃園市長候選人張善政4日於臉書發文說明參選緣由與致歉，結果卻迎來近乎5成的網友期待藍營辦初選，來個君子之爭；但也有3成網友表示支持張院長，加油等打氣。

支持張院長佔3成

張善政4日於臉書發文表示，「我接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定。」但在徵召過程中，因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。他接續指出，國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選，呼籲國民黨應齊心協力打贏選戰。

貼文下有近3成的網友對張善政展現熱烈的支持態度，紛紛表示「張院長加油，我這票只投你」、「院長加油，你是桃園市長不二人選」或「支持張院長為桃園人發光發熱」，支持張善政的留言多收到約30到60的讚數；但也有2成民眾不滿表示，「我們只認羅智強」，熱烈獲得超過1百個讚相挺；也有網友指出，「人家議員（羅智強），房子找了，初選民調過了，你只深思熟慮你自己的部分。」

辦理初選呼聲大

而除了兩派人馬的支持人士之外，近5成的留言都呼籲，「張善政應遵守程序正義，退出徵召，並辦理初選」，如國民黨副發言人楊植斗先是緩頰留言表示，「院長，真的不必一直道歉」、「您的優秀我們都瞭解」，但話鋒一轉指出，此次爭議源自於「溝通不夠周延」，認為「一場公平公正的初選，就能讓這起爭議完滿落幕。」（350個人按讚）

網友也紛紛留言，「建議院長來場君子之爭！請黨主席辦個初選吧！」（400的讚數，為讚數最高的留言），「用公平、公開、公正的初選來化解僵局，如果你贏了，也能贏得大家更大的團結。否則名不正、言不順，無以為是。也不會贏得別人的尊敬。」

更有網友更將矛頭指向朱立倫表示，「我依然覺得解套的方法除了初選，就是朱立倫立刻下台道歉必且承諾永不任公職」，這漏子不是張院長捅出來的，張院長說越多越顧人怨，真的大可不必。他強調，「解鈴還須繫鈴人」，這種事情張院長不應該傻傻的「概括承受」。（將近2百人點讚認同）

羅批朱主席失格

羅智強4日撕破臉批評黨主席朱立倫「是一個失格、失信也失能的領導者」，不只沒收初選、沒有民調，破壞程序正義，「一意孤行，聽不進任何諫言」，更揚言「從今天開始，朱立倫已不是羅智強的對話對象」。

羅智強5日則發文呼籲國民徵召過程應「補正程序正義」，強調許多國民黨支持者並「不質疑張善政擔任市長的能力」；而是對於「國民黨中央粗暴不公的提名作法，無法認同」。

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2022大選 桃園市長 張善政

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