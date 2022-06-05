羅智強對張善政仍抱期待 張善政盼團結創「新桃園」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張善政深夜在臉書發文表示，大家同心協力必定會给有改變成「新桃園」機會，盼呂羅成為關鍵要角。圖／報系資料照
張善政深夜在臉書發文表示，大家同心協力必定會给有改變成「新桃園」機會，盼呂羅成為關鍵要角。圖／報系資料照

國民黨提名桃園市長人選機制粗暴，引發地方不滿，台北市前議員羅智強昨傍晚在臉書發文砲轟朱立倫並表示，接連3天將提出「公正、自信、無私」，要贏桃園市長的3個建議；深夜行政院前院長張善政也在臉書發文指出，徵召過程中因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。

桃園市長人選提名因民調、協調等機制不符程序正義，不僅讓羅智強開噴更替呂玉玲抱屈，今又今痛批朱欺騙社會大眾及桃園人，直指他是一個失格、失信也失能的領導者，不過對張善政還未失去信任。

張善政也在臉書上表示，他接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定。一旦承諾，自應全力以赴。過程中因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。尤其是對已表態參選的呂及羅，及在地方深獲眾望的桃園市議長邱奕勝，他個人與朱立倫主席都已公開致歉，也得到邱的諒解，而羅也願意共同為桃園打拼。

張說，他非常感謝邱和羅不計個人得失的胸襟器度。同樣的，呂玉玲也是非常大器的政治家，她日前進行感恩之旅，沒有對我有任何批評，又公開表示尊重黨中央的安排，並體諒他連日的忙碌。

張也提到，桃園市長鄭文燦在市政上相當努力，年底選舉必然是一場硬仗。國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選。不過，經過這一段時間的奔波拜會，感受到巿民朋友們對他的善意與熱情，期待他能為桃園帶來更國際化、科技力與人文關懷的深化，使他對未來愈來愈充滿信心。

張說，相信不久的將來，一定能邱呂羅和他會成為最堅强的團隊，再加上立委鲁明哲員、萬美玲及在地議員、基層村里長，大家同心協力必定會给有改變成「新桃園」機會，盼呂羅成為關鍵要角。

2022大選 羅智強 張善政 桃園市長 呂玉玲

延伸閱讀

羅智強怒轟朱立倫失格 張善政這樣回應

藍營桃園大團結？邱奕勝、羅智強、魯明哲、呂玉玲今聚會 卻沒「他」

羅智強批朱立倫 桃園「村長」議員：不是說尊重結果？

羅智強怒轟朱立倫為「選舉最大破口」 明提3建議給張善政

相關新聞

羅智強怒轟朱立倫為「選舉最大破口」 明提3建議給張善政

國民黨提名桃園市長人選機制粗暴，引發地方不滿，黨主席朱立倫訪美提「罵我說」遭羅智強開嗆「對他沒特別好說」，今傍晚又在臉書...

羅智強怒轟朱立倫失格 張善政這樣回應

國民黨台北市前議員羅智強周六在臉書發文砲轟黨主席朱立倫是失格的領導者，還呼籲被提名的張善政要以「大局為重」，引發關注。對...

藍營桃園大團結？邱奕勝、羅智強、魯明哲、呂玉玲今聚會 卻沒「他」

國民黨「桃園之亂」爭議還在燒，前台北市議員羅智強明天將宣布下一步重大決定，今晚先與國民黨桃園市議長邱奕勝、國民黨立委呂玉...

羅智強批朱立倫 桃園「村長」議員：不是說尊重結果？

台北市前議員羅智強今晚在臉書表示，明天起分3天給張善政3個選贏桃園市長的建議，同時狠批國民黨主席朱立倫「3失」失格失信失...

羅智強對張善政仍抱期待 張善政盼團結創「新桃園」

國民黨提名桃園市長人選機制粗暴，引發地方不滿，台北市前議員羅智強昨傍晚在臉書發文砲轟朱立倫並表示，接連3天將提出「公正、...

藍營苗栗縣長人選 鍾東錦：地方初選共識已然形成

國民黨下屆苗栗縣長人選迄今難以推出，爭取參選態度積極的議長鍾東錦連日來一再表達以辦初選方式解決，昨並在臉書強調立委徐志榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。