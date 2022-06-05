羅智強對張善政仍抱期待 張善政盼團結創「新桃園」

國民黨提名桃園市長人選機制粗暴，引發地方不滿，台北市前議員羅智強昨傍晚在臉書發文砲轟朱立倫並表示，接連3天將提出「公正、自信、無私」，要贏桃園市長的3個建議；深夜行政院前院長張善政也在臉書發文指出，徵召過程中因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。

桃園市長人選提名因民調、協調等機制不符程序正義，不僅讓羅智強開噴更替呂玉玲抱屈，今又今痛批朱欺騙社會大眾及桃園人，直指他是一個失格、失信也失能的領導者，不過對張善政還未失去信任。

張善政也在臉書上表示，他接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定。一旦承諾，自應全力以赴。過程中因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。尤其是對已表態參選的呂及羅，及在地方深獲眾望的桃園市議長邱奕勝，他個人與朱立倫主席都已公開致歉，也得到邱的諒解，而羅也願意共同為桃園打拼。

張說，他非常感謝邱和羅不計個人得失的胸襟器度。同樣的，呂玉玲也是非常大器的政治家，她日前進行感恩之旅，沒有對我有任何批評，又公開表示尊重黨中央的安排，並體諒他連日的忙碌。

張也提到，桃園市長鄭文燦在市政上相當努力，年底選舉必然是一場硬仗。國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選。不過，經過這一段時間的奔波拜會，感受到巿民朋友們對他的善意與熱情，期待他能為桃園帶來更國際化、科技力與人文關懷的深化，使他對未來愈來愈充滿信心。

張說，相信不久的將來，一定能邱呂羅和他會成為最堅强的團隊，再加上立委鲁明哲員、萬美玲及在地議員、基層村里長，大家同心協力必定會给有改變成「新桃園」機會，盼呂羅成為關鍵要角。