新北「新」議員參選人 綠正國會霸榜 藍侯、韓家軍這兩人互爭

藍綠新北新人議員參選人聲量排行

2022年藍綠新北市議員初選出爐，這回國民黨、民進黨除了不少熟面孔之外，還有多位新人出線，搶佔席次。針對藍綠兩黨新人進行網路聲量比較，前10名的藍綠新人議員參選人，民進黨有6位，分屬於正國會、英系和湧言會。民進黨議員初選派系著力甚深，湧言會、正國會打團體戰造勢，新人全壘打，正國會3位新人更是全數擠進聲量前十名。國民黨陣營4位上榜的新人，2位來自侯家軍、1位韓家軍以及自稱「藍營孤鳥」的蕭敬嚴。此外，這次出線新人議員參選人，3位侯家軍就有2位進入前10名。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看看藍綠新人，誰在宣布參選後獲得最多關注。

No.10「最美背後靈」戴湘儀出戰新莊拚議員

新北市前副發言人、前壹電視記者，擁有英國碩士學歷的戴湘儀，代表國民黨參選新莊區議員，雖然選區免初選民調，但跑行程、網路發聲同樣很拚。過去被稱為侯友宜「最美背後靈」的她，除了在自己選區拜訪基層之外，同時還化身最佳助選員，替因為確診無法出門拜票的前同事蔡畹鎣掃街，然而不久後自己也跟著確診，一度暴瘦到46公斤，幾乎寸步難行。

康復後，戴湘儀備戰的腳步更加緊湊，6月1號她在選區新莊掛上自己的第一面看板。戴湘儀表示，雖然目前看板數不多，但相信只要付出比別人更多的努力，人民一定會看見。

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No.9「韓國瑜唯一支持」 林鼎超進軍新北三蘆區

林鼎超曾任國民黨中央委員連勝文特助、前高雄市長韓國瑜青年局長、國民黨文傳會副主委。今年國民黨三重蘆洲區議員初選，呈現3位新人爭搶2席提名名額，競爭激烈。除了林鼎超，還有「侯家軍」吳訓孝，為了爭取出線，兩人不僅都標榜是各自陣營的「子弟兵」，還不時隔空互槓。最後關鍵時刻，林鼎超找來韓國瑜語音拜票，最後結果出爐民調大幅領先，加上新人加權80%，林鼎超以第一名之姿出線。

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No.8「小飛俠」李宇翔 湧言會力挺出戰五泰林選區

李宇翔先後擔任過議員何博文、立委趙天麟及議員鍾宏仁的助理，在地深耕服務8年。此次黨內初選，李宇翔獲得湧言會大力相挺，擊退蘇系子弟兵黃韋鈞，最終以21.58%支持度奪下初選第1，甚至贏過現任議員。原本英系立委羅致政特助陳霖翰也要參選，後來演變成羅致政撤回英系提名、陳霖翰退選，一眾英系立委全部轉成力挺黃韋鈞，結果最後「英蘇豪華助選團」仍不敵在地服務多年做出口碑的李宇翔。

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No.7「台日混血＋正國會」 山田摩衣獲提名板橋區議員

山田摩衣大學時在朋友的介紹下踏入國會，累積10年的政治歷練後決心投入選舉。山田摩衣是立法院長游錫堃的秘書，除了獲得正國會支持，也得到來自父親故鄉的祝福。日前日本富山縣魚津市議員越川隆文，祝福山田摩衣贏得初選提名，洋溢台日友好的氛圍。最終板橋區議員初選名調結果，山田摩衣不負眾望獲新人第一，甚至贏過現任議員戴瑋姍。

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No.6 自稱「藍營孤鳥」 蕭敬嚴挑戰「東北角」選區

蕭敬嚴22歲當上國民黨青年團總團長，還被提名過不分區立委，一直受國民黨栽培，現年30歲的他，希望幫國民黨開疆闢土，因此在國民黨前組發會主委李哲華建議下，競選平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區議員，挑戰「東北角」選區。 新北市第10選區是一個特別的選區，不同於議員選舉多是複數席次，該區只選出一名議員。蕭敬嚴表示，「沒有人願意來這邊，但我有一個使命感，希望作為國民黨年輕世代的表率，帶頭向前衝。」

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No.5 前立法院長蘇嘉全幕僚 英系張嘉玲選中和議員

張嘉玲歷練豐富，熟悉國會議事、預算法案審查以及地方服務，先後獲得前立法院長蘇嘉全、台語女歌手張涵雅推薦參選中和區議員。

外傳民進黨派出張嘉玲是「黨內互打」，因為不滿現任議員張志豪，從英系跳槽到湧言會，才會派出「刺客」參戰。對此，張志豪受訪一度哽咽，而張嘉玲則跳出來滅火，「我跟志豪是非常好的朋友。」

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No.4 湧言會「小巨人」曾進益 再戰土樹三鶯區議員

曾進益當過土城市民代表、黨部主委、立委吳琪銘辦公室主任。之前參選議員時，以些微票差落敗，但仍以工作室服務地方。在新、蘇、英系聯手圍攻下，湧言會在新北市議員初選中，逆風揮出「四中四」滿貫全壘打，一掃派系受精神領袖海董逝世影響的陰霾，整體士氣大振。議員何博文全力動員輔選，陪著掃街造勢，湧言會傾全力幫忙，最後初選民調結果，曾進益不負眾望過關，甚至贏過現任議員林銘仁。

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No.3 侯家軍呂家愷 角逐家族所在土樹三鶯區議員

新北市前副發言人、侯家軍呂家愷，出身鶯歌著名陶瓷工廠「台華窯」家族，佈局角逐家族所在的土樹三鶯區市議員。呂家愷說，他在鶯歌土生土長，進入市府後就希望可以展現個人抱負，投入選戰，除了響應國民黨號召青年參政，也是希望為地方服務；土樹三鶯有文化藝術，也有人口密集的工業區，未來希望透過自己在理工、藝術、教育等學經歷的經驗及專業，跨域整合為地方貢獻，提出不一樣的建議。

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No.2 三立前美女主播陳乃瑜 「新板土連線2.0」選大新店區議員

新聞台前主播陳乃瑜在電視台服務十多年，今年3月突然閃辭宣布將代表正國會投入民進黨大新店區議員初選。陳乃瑜從宣布參選到黨內初選，只有兩個月的時間衝刺，結果最終正國會陳乃瑜以7.89%的支持度，險勝英系新人黃琳7.25％。陳乃瑜認為，為了下一代的未來，必須提升公共事務品質，因此她選擇轉換角色退下主播台，採取實際行動參與推動公共事務，以更有力量的方式來實現這些目標。

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No.1 正國會新生代明星 卓冠廷土樹三鶯區黨內初選奪冠

卓冠廷曾在天下雜誌任職，後來進入政壇，是交通部前部長林佳龍擔任台中市長時的新聞局長，加上老婆前立委洪慈庸全力輔選，以及與正國會戰友陳乃瑜、山田摩衣組成「新板土連線2.0」，讓卓冠廷從政以來聲量一直很高，堪稱「正國會新生代政治明星」。此外，他的父親卓建國曾是鶯歌鎮代會副主席，與地方頗有淵源。這次返鄉參選，卓冠廷果不其然奪下初選民調第一。同時也是本次新人聲量排行第一名，獲得37,093筆的討論度。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年05月30日，共約5個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新北市國民黨及民進黨未曾就任新北市議員參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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