疫情延燒成政治防疫 陳時中、蔣萬安、黃珊珊網路好感度誰領先？

隨著九合一選舉時間逼近，各縣市長參選人名單也陸續公布，台北市長一戰，尤其受到關注，藍綠白陣營派誰參戰，彼此都會互相牽動選情。國民黨確定提名蔣萬安，讓他的聲量衝高一波，接下來民進黨、民眾黨是否會派出呼聲很高的陳時中、黃珊珊？面對全台都在關注的本土疫情話題之際，陳時中、蔣萬安、黃珊珊處理的方法與回應態度，外界也都相當關注，不僅要防疫，同時還要謹慎應對「政治防疫」，而這三位確定參選以及潛在性參選人近期的網路討論度、好感度表現如何？

聲量王！回應「高登環球事件」嘆政治干預商業 陳時中近2個月最高熱議度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/01～2022/05/30）統計調查，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人在近兩個月的聲量皆有起伏變化，其中身為防疫指揮官的陳時中，堪稱「聲量王」，除了每天要面對的延燒的疫情之外，衍生出的政治效應議題，也都使得陳時中一直網友的熱議話題。

以陳時中近兩個月聲量趨勢來看，最高點就是被國民黨爆料質疑的「高登環球」事件。5月5日當天，陳時中證實高登環球棄標1700萬劑的快篩劑，並表示「政治干預商業」，當天聲量達到8萬6731筆。

聲量第二名在4月15日的「藝人徐小可事件」。因為疫情、停課政策滾動調整，徐小可開直播批評陳時中「一天到晚練肖話」，被不少網友回擊圍剿，而陳時中被問到時則表示「不該侮辱國家官員」；除了侮辱官員事件，4月15日是本土疫情單日破千例首日，因此加總起來陳時中當天聲量共有7萬1742筆。

「確診、木柵機廠轉型野戰醫院」 拉抬黃珊珊網路討論度

相較於陳時中因為疫情、衍生出後續政治效應創出高聲量，黃珊珊和蔣萬安的討論度則較平穩。身為台北市副市長的黃珊珊，站上前線指揮防疫作業，宣布木柵機廠轉型野戰醫院急門診上線，以及確診居隔在家，皆使黃珊珊在5月11日拉出近期高討論度。

宣布代表國民黨選台北市長！助攻蔣萬安聲量衝一波

已經正式宣布代表國民黨參選台北市長的蔣萬安，在近兩個月疫情延燒期間，將關注焦點放在補給資源給醫院、探訪醫護和相關的防疫政策上，獲得不少支持聲音。5月7日蔣萬安確診居隔在家，消息一出，立刻出現熱度，但他的近期最高聲量則是落在5月25日，宣布參選台北市長，當日共有1萬2883筆聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

受疫情影響？陳時中連續2個月網路好感度落後蔣萬安、黃珊珊

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/01～2022/05/30）觀察分析，三人之中堪稱「聲量王」的陳時中，疫情緣故，5月的負面聲量明顯比4月高，連帶影響到網路好感度，因此，好感度比值從4月的0.91降至5月的0.75，降幅18%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》



「為防疫、快篩劑砲轟中央」受影響？黃珊珊網路好感度降23.4%

日前因為被關注黨籍問題，公開表示喜歡親民黨的黃珊珊，疫情延燒期間，台北市確診人數增加，為了疫苗、快篩試劑，黃珊珊數度對中央開砲，除了有支持聲量之外，同時也替她帶來負面討論，網路好感度比值從4月的1.07減少到0.82，降幅23.4%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》



挺醫護、送物資、宣布參選！蔣萬安好感度微幅爬升

將代表國民黨選台北市長蔣萬安，在疫情議題上的曝光度，雖然無法和坐鎮指揮的指揮官陳時中、北市副市長黃珊珊相比，但他透過社群持續發文，挺醫護、送資源、為兒童疫苗發聲，帶來支持聲音；另外，5月宣布參選台北市長，更是助攻蔣萬安的網路好感度，因此，蔣萬安不僅是三位之中，網路好感度最高者，同時也是唯一一位好感度有微幅增加者。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月01日至2022年05月30日。