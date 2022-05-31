張善政喊「別投民眾黨」 選將怒了：意圖使人不當選

國民黨桃園市長參選人張善政今天拜會國民黨楊梅區黨部，喊出「不要再去投民眾黨的票了，把我的票數拉高。」對此，民眾黨桃園市議員參選人徐慈檉怒批，民眾黨並不是國民黨的附屬政黨，張善政應該為此道歉。

張善政今天拜會時致詞提到，希望民眾也不要再去投民眾黨的票了，把他的票數拉高，「不是贏一票就好，雖然贏一票也可以上，但我希望將領先票數繼續拉高，讓我的票數很漂亮，讓民進黨知道桃園鄉親對你這麼跋扈很不爽。懇請大家支持我，為了桃園我會奉獻給桃園，第二就是讓民進黨知道要收斂一點，要尊重民眾意見。」

「這樣的發言就是意圖使人不當選」，徐慈檉說，民眾黨不是一個軟弱的政黨，更不是會為了個別利益或個人利益而去左右選民的政黨，支持民眾黨的選民都清楚知道，真正在為民喉舌的政黨及候選人，都應以自身的努力來博取選民的認同，而台灣更是一個保障人民有自由意志去選擇喜愛的政黨或候選人的國家。

徐慈檉說，張善政本身非桃園在地人，最重要的應是得到選民認同，而不是說出不要投民眾黨這樣的話，民眾黨並不是國民黨的附屬政黨，張善政不該以惡意的抨擊來左右選民的意願，呼籲張善政應該為失言道歉。