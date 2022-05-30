綠完成初選、藍待整合 台中議員超激烈

2022台中市議員選舉競爭空前激烈。藍綠議員提名皆過半，加上民眾黨、基進黨、時代力量前進台中搶地盤，今年選舉，可預見議會成員將新人備出，老幹新枝同上鬥政舞台。面對民進黨已於13日完成提名32位，國民黨則還在協調整合中，甚至傳出市黨部主委林敏霖因左右為難而可能請辭，顯見選情之劇烈多變。

台中市議會共有65席議員，其中3席為原民席次。現有國民黨32席，民進黨26席親民黨1席，無黨籍6席。民進黨除在各選區共提名32席，預計原住民也將提名3席。超席次的提名，預期進入正式選戰時，將面臨極激烈的競爭。

藍營N加1難協調

在國民黨方面，原本黨中央要求在選區中各增提1名，增加提名者並以年輕人為主。不過，現任者絕大多數都希望不要再增提名額，以免分散票源。扣除原住民選區外，其餘14個選區中，國民黨於9個選區完成第一階段提名登記作業，但另有5個選區，遲未進行第二階段登記提名。

對於黨中央在各選區「N加1」政策，國民黨市黨部主委林敏霖曾表示，地方還是需視不同選區的情況，因地制宜進行調整。有些地區國民黨已具優勢、且現有席次已無空間，就無法採取「N加1」政策。林敏霖擔任黨部主委以來，即以議會過半、市長連任為主責，因此議員過半這一關他必得精算得失。

林敏霖左右為難傳辭職

不過，日前媒體傳出因為林敏霖因為夾著黨中央與地方現任議員意見難協調而口頭表示他「辭職算了」。記者至截稿前電話連絡未回覆。

但據了解，國黨尚未完成協調的地區為豐原后里第4選區、南屯7選區、大里霧峰13選區；此三區都有新人有意爭取參選，並期望以初選決定人選。然而現任議員及地方人士都希望以現任者為優先，黨主席朱立倫之前似有答應以現任者優先，但又期望部分地區有新人出線，讓林敏霖左右為難。

民進黨完成提名爭過半

不過，民進黨市議員主委、市議員李天生受訪指出，民進黨在台中市的提名人數「還算保守」。他分析，上一屆議員選舉，蔡英文剛上任總統，民進黨面臨大環境改革面的挑戰，如軍公教年金改革、勞工一例一休的改革及中央剛執政的磨合等，導致許多綠營議員大意落選。

以上一屆而言，大里霧峰、潭子大雅神岡5選區、北屯8選區、豐原后里4選區、以及北區9選區，皆有民進黨議員在本屆落選，導致綠營席次大減，李天生認為，只要這些搶回席次，民進黨就可從現有26席增至31席。此外，現有3席原住民席次民進黨也將提名3人競爭。因此也朝議員過半全力衝刺。

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