朱立倫出國前敲定高雄市長提名？ 藍議員：事緩則圓

國民黨主席朱立倫訪美即將啟程，6月1日出國前的中常會可望再宣布一波提名，是否包含高雄市長人選，備受矚目。曾任國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭說，事緩則圓，主席出國前就宣布太倉促，主席、選對會應該先到地方來溝通傾聽，才不會出現「桃園提名事件2.0」，增添紛擾及整合難度。

黃紹庭說，藍軍在高雄市長一役雖然是苦戰，但不會沒人敢戰，有人願意承擔是好事，呼籲朱主席、選對會在布局提名人選前，一定要到地方來溝通，傾聽地方聲音，有參選意願、有被推薦的人選，不妨做個私下民調，會更有說服力，重點是機制要公開透明，才有利於後續整合及團結。

「千萬不要急就章！」黃紹庭說，朱主席就要出國，高雄市長協調及溝通作業建議等返國再繼續推進，讓參選人一出場就能充分提出對市政的願景，展現對高雄市民的重視。

國民黨中央委員孫健萍日前宣布投入高雄市長，傳出中央屬意前立委柯志恩，孫文學校總校長張亞中近來動作頻頻，持續在高雄勤走基層，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮也一步一腳印爭取認同。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，高雄市長人選中央持續評估、思考，究竟何時能敲定提名？他說，地方希望愈快愈好，有把地方意見傳達給黨中央。