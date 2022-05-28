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傳沈慧虹接棒選新竹市 林智堅：確實是好人才

中央社／ 新竹市28日電
新竹市長林智堅。報系資料照
新竹市長林智堅。報系資料照

外傳新竹市副市長沈慧虹將接棒參選新竹市長一事引發熱議。新竹市長林智堅今天表示，沈慧虹的交通專業還有溝通能力，溫柔堅定的特質，確實是很好的人才。

林智堅今天到台北市參加公共電視「宏觀視野-一座城市的空間改造運動紀錄片」首映會，近期因傳出被點名接棒參選新竹市長而受到矚目的沈慧虹也一同出席。

林智堅接受媒體聯訪時，被問到是不是特別安排與沈慧虹同台？他回應，這部紀錄片講的是新竹市的城市改造運動，全體市府包括副市長、秘書長及一級主管都有到場，所以只是剛好，不是特別安排。

被問到沈慧虹是不是好的接棒人選，林智堅表示，他上任後，沈慧虹就到新竹市府擔任交通處長，後來擔任副市長已有6年時間，其交通專業還有溝通能力，溫柔堅定的特質，確實是一個很好的人才。

至於林智堅的未來動向，他說，因為疫情關係，所有地方首長都投入很大的心力在防疫工作，因此先把防疫工作做好，不管是選舉或是個人下一步，都在之後才有需要討論。

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