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年底地方基層選舉 國民黨台東縣黨部公布提名人

中央社／ 台東縣27日電

中國國民黨台東縣黨部今天公布111年底選舉，黨內提名及核准名單，縣議員核定15個選區提名21名，核准2名參選；鄉鎮市長核定15個鄉鎮市提名10名，核准8名參選。

國民黨台東縣黨部今天發布新聞稿，縣議員提名和核准名單：第1選區提名吳秀華、周達三、陳志峰、李建智、張國洲，核准傅文鵬；第2選區提名楊招信；第3選區提名林東滿；第4選區提名戴文達；第5選區提名翁麗吟；第6選區提名李數奼；第7選區提名林琮翰、方賢仁，核准陽昇宏；第8選區提名鄭崗山。

第9選區提名尤忠正；第10選區提名楊清順；第11選區提名高美珠、楊秋珍；第12選區提名古志成；第13選區提名張全馨嵐；第14選區提名章正輝；第15選區提名蔡玉玲。

鄉鎮市長部分，台東市提名陳銘風；卑南鄉提名郭宗益；太麻里鄉提名王重仁；金峰鄉提名蔣爭光；大武鄉提名黃建賓；達仁鄉提名陳新輝；鹿野鄉核准李維順、黃正權；延平鄉提名胡黃廣文；關山鎮核准溫昌寶、余石吉；海端鄉提名胡金至；東河鄉提名葉啟伸；成功鎮核准謝淑貞；長濱鄉核准李光蘭、劉世鴻；綠島鄉提名謝賢裕；蘭嶼鄉核准吳清美。

台東縣黨部主委吳秀華表示，111年台東縣議員暨鄉鎮市長黨內提名作業，經公告、領表、登記、審查、協商、提名等程序，提出建議輔選方式及名單，已於近日提報縣委員會通過，並陳送組發會報請中央黨部核定。

2022大選 台東縣選舉

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