年底地方基層選舉 國民黨台東縣黨部公布提名人

九合一選舉將於今年底登場，國民黨中常會25日正式提名立委蔣萬安為台北市長參選人，民進黨以衛福部長陳時中為可能出戰人選，民眾黨則是有可能由台北市副市長黃珊珊出戰。資深媒體人黃創夏表示，「黃珊珊已經直逼陳時中，更有戲，若再來狀況不利執政黨，陳時中會不會變成2018年的姚文智」。

2022-05-27 13:31