北市長民調有戲！黃珊珊直逼陳時中 媒體人憂：他恐成姚文智

九合一選舉將於今年底登場，國民黨中常會25日正式提名立委蔣萬安為台北市長參選人，民進黨以衛福部長陳時中為可能出戰人選，民眾黨則是有可能由台北市副市長黃珊珊出戰。資深媒體人黃創夏表示，「黃珊珊已經直逼陳時中，更有戲，若再來狀況不利執政黨，陳時中會不會變成2018年的姚文智」。

黃創夏在臉書貼文分析桃園首長選戰，他表示，桃園選民一向都「看上不看下」，對大勢發展自有決斷，從來沒有被什麼地方派系牽著鼻子走。

台北市副市長黃珊珊。本報資料照片

黃創夏指出，「反而在台北，黃珊珊已經直逼陳時中，甚至在誤差範圍內，更有戲！『棄保』往往發生在2、3名，如果再來狀況不利執政黨，陳時中會不會變成『2018的姚文智』？」

國民黨中常會通過提名徵召立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安表示有信心讓藍天再現。聯合報記者潘俊宏／攝影

不過不少網友不認同，紛紛留言「個人認為反倒是蔣萬安或黃珊珊其中一人才有可能變成2018的姚文智」、「不可能啦，上次我後悔投給白，這次我全家一定回流」、「陳時中比姚文智強多了」、「當年我就是這樣，這幾年下來後悔了，這次絕對不會再發生了」、「應該問，蔣萬安會不會成為2018的姚文智」。

還有網友留言「民進黨只怕黃33被棄保，票集中到蔣萬安去」、「不可能，現在的棄保是藍白自己的事」、「33沒票啦，會被棄保」、「你多慮了！」、「台北人素質還沒那麼低」。