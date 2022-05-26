2022《遠見》縣市長滿意度調查／侯友宜等６縣長獲５星、柯文哲最艱難

今年是本屆縣市長任期的最後一年，14位首長尋求連任，8位即將卸任，「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」發現，本屆獲五星的縣市長有侯友宜等六位、鄭文燦錯失五星卻入閣呼聲高，而台北市長柯文哲則滿意度低迷。本屆調查也將是年底九合一選舉的重要風向球。

鄭文燦錯失五星，翁章梁、黃敏惠成為黑馬

首先，由於民心思變、局勢動盪，眾所矚目的五星首長榜單，變化劇烈。

除了新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚以及連江縣長劉增應，仍持續守穩五星榮譽外，今年即將卸任的桃園市長鄭文燦則錯失維持五年的五星會籍，委身4.5星，畢業成績略留遺憾。

相對於受疫情所累的北台灣，南部縣市更有餘裕實踐政策，因此，嘉義縣長翁章梁以及嘉義市長黃敏惠則以黑馬之姿，成為五星新秀。其中，翁章梁以82.2%的高滿意度，足足較去年成長了10.2個百分點，也較2019年，即上任第一年大增32個百分點，是今年「逆勢強攻」的大贏家。

嘉義市長黃敏惠在上次9年任期中，始終與五星擦肩而過，今年終於踢進臨門一腳，其80.7%的滿意度，較去年增加7.2個百分點，增幅為全台第三，也成為自2010年縣市改制以來嘉義市首長滿意度最高的一年。

四度拿到五星的屏東縣長潘孟安，滿意度（85%）、施政分數（79.5分）皆為全台第一，為畢業成績寫下最完美的句點。

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查圖。圖／遠見雜誌

柯文哲民調最嚴峻、侯友宜負評最低，鄭文燦四年成績六都最佳

向來被視為問鼎總統大位人選的北北桃首長，民眾早已用國家領導人規格來檢視施政良窳。其中，身兼民眾黨主席的台北市柯文哲，在市民的超高標準檢驗下，分數並不好拿，今年滿意度為43.7%，施政分數61.9分，皆是全台民調最嚴峻的一個。

總統呼聲極高的新北市長侯友宜，雖然滿意度83.2%和施政分數77分，都只位居22縣市第三，但不滿意度只有5.3%，則是全台最低負評首長。

至於桃園市長鄭文燦，今年的滿意度76.5%、施政分數75.6分，雖都不是眾首長之最，但一直位在政績資優班的他，四年來平均滿意度79.6%，平均施政分數77.2分，分別都是六都最高。

科技設廠帶動民情，陳其邁、楊文科、徐耀昌進步顯著

值得一提的是，在科技掛帥的效應下，許多擁有「科學園區加持」「台積電進駐」題材的縣市，政情如虎添翼。其中，新竹縣市因此成為全台富裕之都，新竹縣長楊文科今年67.5%的滿意度，較去年和2019年，分別進步7.2和24.7個百分點，都是全台進步第三多的。

曾被判定財政腦死的苗栗縣，在縣長徐耀昌戮力改善體質，加上台積電設廠效應加持，徐耀昌滿意度較去年進步5.2個百分點，成為60.5%，創下他八年縣長任內滿意度最高的一年。

高雄市也因成功爭取台積電進駐，翻轉「又老又窮」的惡名，市長陳其邁的施政分數較去年大增5.3分，成為73.2分，是今年全台施政分數的最佳進步獎，而負評也較去年大減7.2個百分點，降至15.5%，堪稱消除負面聲量成效最顯著的首長。

楊鎮浯進步驚人、徐榛蔚負評低於10%、王惠美寫下彰化十年最佳成績、賴峰偉有效降低負評

今年是縣市選舉年，尋求連任的14位首長表現，令人關注。今年滿意度進步最多的前八名，施政分數增加最多的前六名，統統都是連任者。金門縣長楊鎮浯的滿意度較去年進步7.8個百分點，成為69.4%，已逼近70大關，進步幅度全台第二。

三度摘下五星的花蓮縣長徐榛蔚，施政分數較去年增加2.3分，成為78.1分，全台第二，而不滿意度9.5%，是全台四個負評低於10%的首長之一。

彰化縣長王惠美滿意度較去年大增5.2個百分點，站上66.7%，寫下彰化縣自縣市改制以來的最佳成績。而70.5分的施政分數，不僅是王惠美任內新高，亦是彰化近十年高峰。

四年前回鍋參選，今年將再角逐連任的澎湖縣長賴峰偉，施政分數較去年加了3.7分，成為69分，是全台進步第三名，而負評也由去年的27.4%，降至24.6%，降幅亦是全台第三。

劉增應五星七連霸，林智堅、林右昌八年滿意度增幅全台一、二

至於今年要卸任的畢業首長中，五星七次連霸的連江縣長劉增應，不僅是現任首長中，年資最久的五星老會員，今年滿意度82.6%，雖非最高，但四年來平均滿意高達83.7%，位居全台榜首。

基隆市長林右昌，雖然八年來總是和五星擦肩而過，但其滿意度進步驚人，由2015年的44.8%，至今年的81.9%，大增37.1個百分點，全台排名第二。

同為新生代首長的新竹市長林智堅，八年任期的滿意度成長幅度，無人能出其右，由2015年剛當市長時的37.4%，倍增至今年77.9%，大增40.5個百分點，所向披靡。

台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判，但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來新高，更是多位台中市長中，惟一一次突破六成的，而她的施政分數68.6分，亦是升格以來最高。這在素有政治搖擺州，藍綠各半的台中市來說，已實屬不易。

飽受官司之苦的宜蘭縣長林姿妙，人氣大受影響，負評24.8%，滿意度64.0%，施政分數67.3分，都是民意反轉最為顯著的一個。反而同樣屢遭批評的雲林縣長張麗善，底子深厚，今年滿意度66.7%，卻仍創縣市改制來雲林最佳成績。

黃偉哲負評全台第七低、饒慶鈴持平、林明溱八年進步顯著

受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1%，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不低。台東縣長饒慶鈴也在穩定中求發展，她四年任內的平均滿意度為70.6%，打進全台前十強。

至於曾一度摘下五星的南投縣長林明溱，近年來民意考驗較大。不過回顧執政八年來，其實滿意度已由2015年53.1%增至今年的65.1%，小有成績。

表1_2022《遠見》縣市長施政滿意度。圖／遠見雜誌

【調查說明】 1.調查執行單位：遠見民意研究調查 2.本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為111年3月1日至4月17日，以18：00至22：00為主，並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。 3.本次調查共訪問22縣市，共完訪14,286人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為 ±3.7％；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪150人，抽樣誤差為±8.0％（信賴水準皆為95％）。 4.六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。 5.調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。 6.各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總，成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現淨滿意度（滿意－不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。 7.各縣市星等與八大施政滿意度之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis）作為分群依據。

（本文出自2022.5.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）