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中央防疫落漆 造就盧秀燕高滿意度？

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
日前民調公布盧秀燕防疫滿意度近七成，引發藍議員對中央防疫的抨擊。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
日前民調公布盧秀燕防疫滿意度近七成，引發藍議員對中央防疫的抨擊。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

防疫造就盧秀燕高民調？日前發布的一項民調顯示，台中市長盧秀燕的施政滿意度達近7成，支持度4成7，遠高於立法院副院長蔡其昌19.1%。在防疫滿意度上，盧更高達86.5%。藍議員特別作球問盧秀燕，為何台中防疫滿意度能那麼高，雖然盧提了許多超前布署的作法，但議員李麗華直指「中央是笨蛋加混蛋」，可能才是造就盧團隊滿意度高的原因。

台中防疫超前部屬

台中市議會25日進入總質詢第二天，國民黨議員吳瓊華、李麗華分別就台中疫情及防疫工作提出質詢。盧秀燕回答說，台中市首創疫苗快打站，且除了初期服務年長者之外，近期也有很多年輕人受惠於在快打站施打疫苗。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，盧秀燕表示，市府一直在施打疫苗提前布署，且預期全球疫情再起，各國及城市很難躲得過，因此不斷提高疫苗施打率。對於各項防疫工作也提前作業。對於中央預計下午公布快篩陽性即視為確診，市府也已開始進行防疫與後續處置的規劃因應。

線上上課延到暑假

李麗華質詢說，很多家長擔心子女上學恐增加染疫機會，台中各學校線上教學是否延至暑假後？盧秀燕答說，市府已預備3個方案，如果疫情持續，可考慮延續到暑假後，如果疫情趨緩，將考慮恢復實體上課，或是延續線上教學至期末前一周，讓學校在最後一周進行期末考等事宜。具體方案26日會公布。

李麗華對於台中防疫人員的辛苦給予肯定，但隨後直指中央防疫不力，從口罩、疫苗、快篩劑、抗疫毒藥劑，一直讓民眾不斷的排隊，還缺貨不容易買到。她氣憤說，說中央政府在防疫上簡直是「笨蛋加混蛋」，還算是客氣了。

中央後知後覺

隨後質詢的民進黨議員陳淑華、邱素貞則替指揮中心指揮官陳時中緩頰指出，日前陳時中說，他多日處於半睡半醒中，相信台中市衛生局長曾梓展也是如此。希望防疫能不分藍綠，上下共體時艱，共同合作解決問題，現在共同的敵人是病毒才對。

從盧秀燕防疫的高滿意度數字，對照中央防疫一直處於後知後覺、只能跟著地方及輿情的後面「從善如流」來看，似乎盧的高滿意度竟是中央襯托和幫襯出來的。

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