年底選戰「綠白合」？ 黃珊珊：為民謀福任何人都可合作
台北市副市長黃珊珊昨陪同總統蔡英文前往台北榮總視察基層防疫工作，2人互動良好，引發外界「綠白合」政治聯想，黃珊珊沒有正面回答綠白合問題，僅說「防疫沒有顏色，為民謀福利，任何人都可以合作」。
蔡英文與黃珊珊昨一同視察台北榮總，2人互動良好，由於黃珊珊被視為民眾黨年底台北市長參選人，過去參選立委時也獲民進黨禮讓，引發外界「綠白合」聯想，以及蔡英文為選舉考量打出「拉白打藍」策略。
黃珊珊今在防疫記者會上表示，昨天代表台北市長柯文哲及北市民去台北榮總接待總統，也趁著機會反映地方的事情；去第一線給醫護人員打氣加油是他們應該做的工作。
對於「綠白合」，黃珊珊沒有正面回應，僅說防疫沒有顏色，為民謀福利，任何人都可以合作，只要為市民好，都可以合作。
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