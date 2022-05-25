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台中查賄小組揭牌 呼籲民眾一同潔淨選風

中央社／ 記者蘇木春台中25日電

台中地區檢、警、調與政風機關組成的「查察賄選及暴力執行小組」，今天在台中地檢署揭牌成立，除宣示防制賄選、假訊息等問題介入選舉，也呼籲民眾勇於檢舉，為潔淨選風盡一份心力。

民國111年地方公職人員選舉，經中央選舉委員會訂於11月26日舉行投票，台中地檢署與各單位成立的查賄小組，除推動反賄選宣導，並進行情資分析蒐報，宣示貫徹查賄行動、防止暴力及假訊息介入選舉。

查賄小組今天在台中地檢署舉行揭牌儀式，台中地檢署檢察長郭永發、調查局台中市調查處長蕭清淵、航業調查處長王忠彥、中部地區機動工作站主任吳幸燦、台中市警察局副局長鄧學鑫與台中市政府政風處副處長許金來等人皆出席。

郭永發致詞時表示，將全力辦理防制賄選、暴力、境外資金及假訊息介入選舉，並啟動所有的偵辦能量，辦好今年的選局查察，希望民眾勇於檢舉，只要案件舉報查獲、起訴，就會頒發檢舉獎金，共同為潔淨選風盡一份心力。

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