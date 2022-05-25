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九合一選舉年底登場 新北檢查察賄選小組揭牌

中央社／ 新北25日電

2022年九合一選舉即將在11月26日登場，新北地檢署今天上午同步全國舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，宣示維護乾淨選風決心。

新北地檢署上午10時在襄閱主任檢察官辦公室前舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，新北檢察長徐錫祥、襄閱主任檢察官聶眾、法務部調查局新北市調查處長林中輝、新北市政府警察局副局長溫枝發等官員出席。

徐錫祥致詞指出，因應2022年九合一選舉將在今年底投票，奉最高法院檢察署指示，全國各地方法院檢察署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」。

徐錫祥說，今年表態參選的候選人眾多，乾淨選舉也是民主制度的基礎價值之一，絕對不容許暴力、金錢介入，讓選舉論斤秤兩地去賣，為維護民主制度運作，維護乾淨選風是刻不容緩、不容迴避的責任。

徐錫祥呼籲，全國民眾踴躍支持反賄選行動、勇於檢舉，遏止不好選風蔓延，才能選出最優秀、最能為人民謀福利的代表。

2022大選

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