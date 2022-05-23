張善政表現溝通誠意 藍軍仍不買帳

無懼閉門羹！針對桃園候選人風波，國民黨主席朱立倫23日於記者會強調，會與地方一次又一次努力溝通，相信一定克服困難。桃園市長候選人張善政也表示，他的參選時機確實有爭議，明日會開始拜會桃園地方人士與羅智強。但網友卻多不領情，怒批「再多道歉都沒用了！桃園輸定了！」或直接留言表示「我支持羅智強」。

地方中央是共同體

張善政表示，因為他答應參選的時間相當晚，一直到上週中常會提名前幾天才答應，但他曾在桃園工作12年，「對地方有很深的感情」，最後決定要為桃園打拚，把多年的企業及從政經驗回饋給桃園。

他說，這一個禮拜以來，自己都在拜會桃園地方部會，並組成「桃園市政顧問團」，成員包含前政務官，還有熟悉桃園狀況的朋友，目前還在陸續邀約中。他呼籲，國民黨與府會、地方立委是「一條船上面的生命共同體」，如果他們願意鼎力相助，就很有機會贏得桃園選戰。

他強調，「道歉是開始是不是全部」，明天開始就會拜會桃園市議長邱奕勝、呂玉玲與正在桃園行腳的羅智強，相信能用誠意打動他們，並說「過去的已經過去，未來就是一個團隊好好的一起打拼」。

一次一次溝通

面對種種質疑張善政的聲音與對國民黨未來動作的疑問，朱立倫回應表示，未來會一一打電話與登門拜訪地方，並透過各種聲明，讓大家都能支持張善政。

朱立倫強調，國民黨會走到桃園各個角落，一次又一次努力溝通，自己身為桃園老縣長，先前出來選時也遭遇過不少「閉門羹」，但「表達誠意最重要」。在議長、立委部分都會努力進行溝通，回憶自己「初次參選時被多少人擋在外面」，相信最重要的是堅持信念，困難一定可克服。

他表示，張善政是國民黨最優秀的人才，「民進黨現在陣腳大亂，現在很緊張」，預計民進黨就會出盡各式手段，但「我們要穩住我們的陣腳，一步一腳印打贏選戰」，並再次強調，張善政過去是很優秀的院長，也對桃園充滿情感，

網友多不買帳

但底下網友留言卻多不買帳，紛紛表示「（國民黨）不應用徵召的手段來強迫黨員、桃園人民」、「看了記者會後，還沒感受到朱立倫有任何真誠的道歉」、「我是桃園人，我支持羅智強」等留言，更有網友唱衰說，「再多道歉都沒用了！桃園輸定了！國民黨一昧硬幹，不聽民意，就等著大敗收場吧！」

不過仍有少數網友支持表示，「張院長是完美人選，務必要和地方徹底溝通」、「張善政，讚！」等留言，但也遭到反駁說，「桃園市民無福消受，我們只喜歡桃園人做市長」，暗諷張善政在桃園的經驗不足，是空降的市長候選人。

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