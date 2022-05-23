桃園市長提名之亂 羅智強：張善政有智慧會贏得認同
台北市前市議員羅智強今天上午在中壢展開「祈福走桃園 傾聽人民苦」行腳，針對黨中央提名行政院前院長張善政引發紛擾，羅表示，他相信張善政有智慧解決所有問題，他覺得多走動、多關心大家的問題，慢慢會贏得大家的認同。
國民黨中央徵召提名張善政參選桃園市長，引發桃園地方強烈反彈聲浪，羅智強與多位市議員此刻祈福行腳，引起外界好奇關心，是否有整合國民黨議員之舉。
羅智強表示，他們今天來此的共識是「不談選舉、只關心疫情」，選舉不比疫情重要，他有沒有提名市長參選，不影響為桃園做事，未來事不可知，他的出發點是關疫情，他感謝之前的紛擾，讓他想清楚很多事情，位置不妨礙做事。
羅說，張善政是有智慧、為人溫暖、身段很低的政務官，是很有智慧的人，目前面對很多問題，有待張來一一克服，他給予祝福，希望張善政能用更多的行動解決，順利走上參選市長這條路。
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