桃園市長僵局 藍民代：盼地方一致對外

在黨主席朱立倫、秘書長黃健庭與參選人張善政紛紛道歉後，國民黨桃園爆彈如何拆？國民黨立委曾銘宗受訪時表示，朱立倫的第一要務是安撫桃園當地立委與地方勢力，他相信「選情會愈來愈好的」；台北市國民黨議員王鴻薇則建議，應加速統合羅智強的空戰實力與呂玉玲的地方陸戰勢力，對國民黨選情有所助益；桃園市國民黨市議員詹江村則向羅、呂二人喊話，「收起你們的委屈」，盡力輔選張善政才是。

國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，隨即引發不滿的聲浪，國民黨主席朱立倫與張善政也隨即出面致歉，盼平息黨內怒火，目前羅智強與呂玉玲都還沒有宣布退選的聲明。

恐成三雄戰綠營

國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，輿論瞬間炸鍋。而於近期辭職表示參選、TVBS桃園市長民調衝上第一的前台北市議員羅智強，第一時間坦言「驚訝、錯愕、五味雜陳」，並於22日預告，23日將從中壢出發，行腳進行「祈福走桃園，傾聽人民苦」，不願放棄經營多時的機會。

地方耕耘許久的國民黨立委呂玉玲也憤慨說，正與桃園市議會議長邱奕勝討論要不要脫黨參選，邱奕勝也傳出退出所有國民黨群組，狀況已演變為張善政、羅智強與呂玉玲內鬥，與民眾黨候選人賴香伶瓜分藍營與淺綠選票，而民進黨參選人躺著選的狀況。

朱立倫宣布要徵召張善政後，桃園立委萬美玲回應說，「大家不是拒絕張善政這個人選，而是消息來得太快，黨中央應該有更多溝通協商」，但也表示讓賢，「我跟魯明哲全力輔選沒有問題。」

統整地方勢力為要務

曾銘宗指出，張善政無論是從學歷或政務經歷上來看都是「相當好的候選人」，不僅曾擔任台大教授、也是Google公司亞洲硬體總監；在政務方面則擔任過科技部長、行政院長等職位，再度重申「是相當優秀的候選人」。但他也坦言，在提名上確實要更周延圓融，但顯然朱立倫也已經對此道歉，盼能儘速取得地方立委的認同。

而針對國民黨在桃園市長的選情，曾銘宗分析指出，民進黨的候選人至今不明，而民眾黨賴香伶曾擔任過勞工局長，取得相當多勞工的支持方面，更是現任的立法委員，但如果朱立倫能夠親自拜會地方的立委、議長，甚至是里長，在地方取得共識，相信「（國民黨）選情會愈來愈好」。

王鴻薇也認為張善政是個好的人選，但羅智強擁百萬粉絲的強大空軍；而呂玉玲則代表著桃園地方勢力的陸軍系統，應加速做出整合，否則三雄對上民進黨，將會「是一個最糟糕的結果」。

而詹江村則先吹捧羅智強與呂玉玲是「是有未來的政治人物，日後選民定會還你們公道」，話鋒一轉指出，如果二位夠大度，請儘速收起你們的委屈，盡力輔選張善政，最後炮口對準羅智強說，「如果（羅智強）對桃園有真愛，格局放大一點，請幫助國民黨贏回市長吧。」

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